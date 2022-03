Johanna San Miguel no acepta reclamo de Maria Pía Copello en EEG: “Deja de llorar”

Johanna San Miguel y María Pía Copello dejan la amistad de lado y no se callan si de defender a su equipo se trata. Durante el programa de EEG del 10 de marzo, las conductoras tuvieron un tenso momento a causa de un reclamo que exigió la defensora de los ‘Combatientes’.

Mientras que Johanna le pedía a su compañera que deje de quejarse, la animadora comentó que todo el equipo de producción, incluidos los camarógrafos, siempre respaldan a los ‘Guerreros’, por lo que los ‘Combatientes’ siempre están en desventaja. Esto pareció incomodar a la ‘chata’, quien no dudó en tildar de ‘llorona’ a María Pía.

“Si todos son ‘Guerreros’, qué haces acá... no entiendo en serio. Deja de llorar. ”, arremetió Johanna.

Sin embargo, Copello no se dejó intimidar y le respondió con todo. “No estamos llorando, estamos diciendo la realidad porque ayer terminó el programa y dieron un puntaje de 12 a 12, pero hubo un error que, como siempre, les favorece a ustedes. El puntaje real era 12 a 13. Tengo que quejarme como siempre, aunque nos digan llorones ”, indicó.

Por último, agregó que su reclamo es fundamentado, pues no tienen favoritismo como el otro equipo. “ Solo reclamamos lo que es justo porque jugamos con la tribuna en contra”, acotó.

Ducelia Echevarría arremete contra los ‘Combatientes’

No paran los enfrentamientos en EEG, esta vez Ducelia Echevarría alertó a todos luego de tildar de tramposos a los ‘Combatientes’. Sin embargo, Alisson Pastor no estuvo de acuerdo con su comentario y le recordó sus inicios en el equipo rojo, a lo que la modelo respondió tajantemente: “Por eso mismo me quise salir de ser ‘Combatiente’, porque vi las artimañas que tenían, por eso dije, ‘mejor me voy’. Vi lo que ustedes hacían, de victimizarse. Yo soy de enfrentar los problemas, entonces, como vi eso, me salí. No iba a estar con mis compañeros que se victimizan a cada rato. ¡Llorones!”, señaló Ducelia.

La primera victoria de Jossmery Toledo en EEG

Luego de ser criticada por los internautas, pues no había logrado ninguna victoria hasta el momento, la expolicía Jossmery Toledo calló a todos sus detractores luego de enfrentarse a Michelle Soifer en una competencia. Pese a estar lesionada, la modelo logró salir victoriosa, logro que María Pía destacó ante todos.

“Punto para Jossmery. Lesionada y todo le da el punto a los ‘combatientes’”, dijo la conductora del reality.