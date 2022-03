Dalia Durán pide acabar con el machismo: “Criemos hijos sin ese pensamiento”

Dalia Durán dejó una reflexión en sus redes sociales tras las muestras de solidaridad ante los momentos difíciles que estuvo pasando junto a sus pequeños. La cantante aprovechó en responder a sus críticos y realizó una petición a los padres para que eduquen a sus hijos basándose en el respeto.

“Ante los ojos de Dios nadie se escapa, a él nadie lo engaña, de qué sirve poner mil textos dedicados a Dios si no predica su palabra. Los hijos son el reflejo de los padres, criemos hijos fuertes que no tengan ese pensamiento machista, que sean respetuosos ”, escribió la animadora extranjera.

En otras líneas de su texto, lamentó haber intentado sacar la cara por alguien que no se lo merecía. Como se recuerda, ella alguna vez pidió la excarcelación de John Kelvin al sentirse con falta de ayuda.

“Solo puedo decir millones de gracias por todos sus mensajes y apoyo, todo lo dejo en manos del divino porque es quien conoce mi corazón, no tengo nada de qué sentirme avergonzada”, redactó la joven.

“Por el contrario, me gano pleitos por defender lo indefendible, pero uno aprende y se va dando cuenta... La depresión es algo muy delicado”, finalizó.

Dalia Durán recibirá ayuda psicológica

El último jueves en América hoy, Dalia Durán comentó que se encuentra atravesando un cuadro de depresión. Tras escuchar sus palabras, Ethel Pozo dio una noticia que alegró a la invitada.

La conductora dijo que la psicóloga se comunicó con ella para ofrecerle terapia gratuita y ayudarla a afrontar su condición en favor de sacar adelantes a sus hijos.

Dalia Durán se dirige a mujeres víctimas de violencia

En el espacio, aprovechó en dejar un potente mensaje a las mujeres que han sufrido violencia e instó a las autoridades a que tomen acción inmediata.

“Yo tengo la facilidad de poder llegar a los medios, otras no la tienen. (...) No tienen la oportunidad de alzar su voz. Para todas ellas, tienen que saber que no están solas, no se queden calladas porque eso es lo peor”, dijo.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).