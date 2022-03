Brunella cuestiona a Dalia Durán por rechazar propuestas de trabajo: ¿Por qué no aceptaste?

Brunella Horna se mostró preocupada por la reciente situación de Dalia Durán, quien se enlazó con “América hoy” para mostrar la casa donde se mudó hace poco en Trapiche. De igual forma, contó lo mal que la está pasando económicamente, además de lo emocional.

La conductora le consultó cómo hace con el tema de sus hijos, pues debería tener a alguien de confianza que la ayude a cuidarlos para que no estén solos mientras ella continúa con su búsqueda de trabajo.

“Jhoncito 12 años, mis gemelas que tienen 4 añitos, y John que tiene 5. No tengo amistades que me los vean, mi familia está en Cuba , es un tema que me preocupa”, señaló Dalia.

Seguidamente, baby ‘Brune’ preguntó si ha tenido alguna oferta laboral o le ha sido difícil conseguir. “En todo este tiempo que te hemos visto en otros canales pidiendo apoyo de trabajo, ¿has tenido algunas propuestas?, O aún no”, dijo. A lo que la esposa de John Kelvin respondió que sí.

“Sí, siempre ha habido propuestas de febrero, pero...”, estaba comentando cuando Brunella la cuestionó: “¿Por qué no has aceptado?”. Ante esto, Dalia explicó que no fue un buen momento para ella, pues su estado anímico no le permitía seguir. “Sí, estuve mal, febrero fue un mes muy complicado para mí”,

Dalia Durán muestra su nuevo hogar en Comas

Luego del desalojo que sufrió en su vivienda de Magdalena, la expareja de John Kelvin indicó que buscó ayuda en la familia del cantante para tener un lugar temporal donde vivir y ahora se encuentra en una casa en Trapiche junto a sus cuatro hijos.

“Nunca pensé que iba a pasar por algo así, de esta magnitud, nunca imaginé tener que pasar por todo esto sola. Lo más duro es no tener a mi familia , no estar con mi madre cuando más he necesitado un abrazo, un consejo y el dolor también de ellos de que no están conmigo cuando todo esto pasó”, acotó.

Dalia Durán busca trabajo

Durante una entrevista con Magaly, Dalia aclaró que está dispuesta a trabajar de lo que sea, con tal que pueda sostener económicamente a sus hijos y logre sacarlos adelante pese a las dificultades.