Andrés Wiese nominado a los 100 rostros más bellos por tercer año consecutivo

Andrés Wiese ingresa, por tercer año consecutivo, a la lista de Los 100 rostros más hermosos (100 Most Handsome Faces of 2022, en español), según anunció el organizador TC Candler & The Independent Critics, el viernes 11 de marzo a través de Instagram.

Junto al famoso ‘Rikolas’, figuran en competencia el cantautor Ian Chan, miembro del grupo Cantopop Mirror de Hong Kong, y el cantante K-pop DEMIAN. También el rapero y bailarín Wang Yibo, miembro del grupo Uniq, además de Ayoub Mutanda, un influencer originario de Marruecos, en África del norte.

PUEDES VER: Rodrigo González nominado a la lista Los 100 rostros más hermosos 2022 de TC Candler

Andrés Wiese en el ranking anual de TC Candler

El actor de 38 años fue nominado por primera vez a 100 Most Handsome Faces of 2022 en 2020, ocupando el puesto 37 superando a William Levy, Chris Pine, David Beckham y Shawn Mendes.

“Feliz y muy orgulloso de ver los colores de nuestra bandera por primera vez en este ranking mundial de TC Candler. Viva el Perú siempre”, dijo en aquella oportunidad el protagonista de “Al fondo hay sitio”.

Al año siguiente, Andrés Wiese descendió algunas posiciones hasta llegar al puesto 52, por encima de Tom Holland, la estrella de Spider-Man: no way home.

Andrés Wiese es nominado por tercera vez a la lista anual Los 100 rostros más hermosos (100 Most Handsome Faces of 2022, en español). Foto: TC Candler/Instagram

PUEDES VER: Shirley Arica nominada a la lista Los 100 rostros más bellos de TC Candler

¿Qué otros peruanos compiten con Andrés Wiese?

Otro que vuelve a figurar en el raking de TC Candler es el integrante de EEG, Patricio Parodi, además de Austin Palao y Varo Vargas, Mister Supranational 2021.

No obstante, este año la sorpresa la trajo el conductor de ‘‘Amor y Fuego’’, Rodrigo González, en su primera nominación a través de Patreon. Es decir, por usuarios que pagan una suscripción a la plataforma.

Asimismo, otro peruano que también ingresa bajo esta modalidad es el actor y conductor peruano Ismael La Rosa, el recordado protagonista de las telenovelas “La rica Vicky” (1997) y “Amor Serrano” (1998).