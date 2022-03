Andrea San Martín revela el motivo de su primer tatuaje: “Fueron circunstancias bastante complicadas”

Andrea San Martín no responde a ninguna crítica hechas hoy, viernes 11 de marzo, en el programa “Amor y fuego” por la cantidad de denuncias penales que ha interpuesto a su expareja Juan Víctor Sánchez y se muestra muy emocionada por el nuevo tatuaje que se ha hecho en el cuerpo.

Todo inició cuando contó la conductora cuáles eran los cuatro tatuajes que tiene hasta el momento, explicando uno a uno y detalle a detalle. Todo comenzó cuando mostró los tatuajes en sus muñecas debajo de las palmas de sus dos manos que llevan los nombres de sus dos hijas: Maia y Lara.

Luego, la exchica reality Andrea San Martín continuó explicando el segundo tatoo que tenía: “Es el avión de mi papá y me lo tatué por él y mi hermano, que tiene exactamente el mismo tatuaje, pero en la parte lateral del brazo derecho”, indicó mostrando su extremidad, pero eso no sería todo. Por último y, aunque parezca contradictorio, explicó el primer entintado que se hizo diciendo: “Tengo un tatuaje que está como por acá (señalando la parte de atrás de su hombro izquierda) que es el primer tatuaje que me hice, que es la frase de ‘aquí estoy yo para darte mi fuerza y mi aliento y ayudarte a pintar mariposas en la oscuridad. Maia”.

De esa forma, continuó diciendo: “Fueron circunstancias bastantes complicadas en algún momento que viví y decidí tatuarme eso en símbolo a la fortaleza y a todo lo que significó el hecho de tener a mi hija. En verdad, todos tienen un significado muy lindo y creo que después de mucho tiempo, he encontrado el mejor momento para hacerme mi siguiente tatuaje (...)”.

Andrea San Martín fue vista saliendo de la comisaría con su abogado

La empresaria Andrea San Martín vuelve a aparecer ante cámaras, pero esta vez no por una entrevista, ni presentación, sino porque fue captada por las cámaras del programa “Amor y fuego” presentando y retirándose con su abogado para asistir al área de familia, en donde habría presentado una nueva denuncia en contra de su expareja Juan Víctor Sánchez.

Uno de los reporteros le cuestionó: “Andrea, ¿por qué no resolverlo de una manera pacífica con Juan Víctor?”, pero no obtuvieron nada aparte del silencio de la modelo.

Sebastián Lizarzaburu amenaza a Andrea San Martín con irse de la casa

El fisicoculturista Sebastián Lizarzaburu lleva varios meses conviviendo en el mismo departamento que la madre de su hija, Andrea San Martín, y todo eso ha tenido cambios en su vida.

Andrea San Martín revela la 'amenza' que le hizo Sebastián Lizarzaburu. Foto: composición Instagram

Uno de esos nuevos hábitos que tuvo fue convivir con más de una mascota, debido a que la exchica reality tiene una perra y dos gatos. De hecho, la popular ‘ojiverde’ reveló que “Sebastián dice que si traigo un gato más, se va de la casa”.