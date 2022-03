Yolanda Medina lanza fuerte acusación contra el Grupo 5: “No me dejaron subir al escenario”

Yolanda Medina fue invitada al programa “América hoy” para dar su opinión sobre algunos cantantes de cumbia que actualmente están alejados de la música por diferentes problemas, como el caso de John Kelvin, quien se encuentra en la cárcel por haber maltratado física y psicológicamente a Dalia Durán.

Sin embargo, tema sobre el que estaban discutiendo cambió de tono cuando la líder de Alma Bella afirmó que –hace un tiempo atrás- el Grupo 5 la trató mal y no la dejaron subir al escenario.

Según la versión de Yolanda Medina, quien volvió al ojo público tras su participación en “Reinas del show”, fue uno de los integrantes el que le impidió acercarse a ellos durante un concierto en Estados Unidos.

“Estuve en Estados Unidos con el Grupo 5 y no me dejaron subir al escenario, porque ellos creían que yo me iba a colgar de su fama. Uno de sus integrantes me dijo así, literal, ‘tú quieres subir con el Grupo 5 porque te quieres colgar de nuestra fama’. Lo botaron al tiempo”, dijo la cumbiambera, sin dar más detalles de la persona que la hizo pasar un mal momento.

No obstante, contó que se volvió a encontrar con él, y que este ya no pertenecía a la agrupación.

“Una vez me lo encontré en un canal con un CD y le dije ‘Hola, ¿cómo estás, compañero?, ¿qué haces aquí?’, y me dijo ‘vengo a promocionarme de solista’, y le dije ‘qué pena que ahora no me pueda colgar de tu fama, porque no la tienes’ (...) Fue un chico que cantaba ‘La culebrítica’”, añadió.

¿Quién fue el cantante del Grupo 5 que no la dejó subir al escenario?

Ante la revelación de Yolanda Medina, Christian Domínguez se quedó sorprendido y señaló que el único que cantaba “La culebrítica” era Toño Sosaya. No obstante, la cantante de Alma Bella no quiso entrar en detalles y no confirmó o negó que se tratara de dicho artista.

Yolanda Medina no quiso decir el nombre del integrante. Foto: Yolanda Medina/Instagram

Yolanda Medina defiende a Isabel Acevedo y arremete contra Magaly

A mediados de noviembre del 2021, Magaly Medina lanzó severas críticas contra el desempeño de Isabel Acevedo en “Reinas del show”. Los comentarios no fueron del agrado de Yolanda Medina, quien no dudó en defender a su colega.

“Me pareció una crítica muy mala, muy aparte de ser mujeres, el tema del baile también entra en un ámbito profesional, y que la señora tenga dos pies izquierdos y no sepa lo que es un profesional en esta área, me da mucha pena. Vamos a dejar aparte el tema de Domínguez, hay un mérito (en el concurso) y ella no sabe lo que significa estar entrenando y preparándose por largas jornadas...”, comentó a Trome.