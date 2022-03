Susy Díaz revela que Flor Polo quedó afectada al ver el ‘ampay’ de Néstor Villanueva

Una vez más, Susy Díaz habló sobre la comentada separación de Flor Polo y Néstor Villanueva. Durante una entrevista con “Magaly TV, la firme”, el último miércoles 9 de marzo, la excongresista reveló que ha conversado con el cantante, ya que su hija aún no le ha pedido el divorcio. Asimismo, hizo referencia a las imágenes difundidas en el programa de Magaly Medina, donde aparecía el cumbiambero en medio de una reunión junto con sus amigos, en Chancay.

“ Es que salió el ‘ampay’ en Chancay y eso le ha dolido mucho, me parece. Yo le digo a Néstor: ‘Dale tiempo, yo hablo con Flor para que se amisten. No te ha pedido el divorcio, por algo, ¿no?, porque no se quiere separar. De repente te está dando un castigo, pasa un tiempo y se le pasará la cólera’”, señaló la empresaria.

Por otro lado, la conductora de televisión aclaró que el video no fue presentado como ‘ampay’, pero cree que es una de las razones de la separación entre la animadora y el intérprete de “No me alejes de ella”. “Lo que pasa es que nosotros jamás dijimos que era un ‘ampay’, para empezar, porque el ‘ampay’ generalmente es algo romántico (...) Ahora, que esas imágenes hayan sido la gota que rebalsó el vaso de la paciencia de Florcita, puede ser”, mencionó.

Empresaria desea la reconciliación de Flor Polo y cumbiambero

La exparlamentaria estuvo en “En boca de todos” por el cumpleaños número 36 de su hija, quien fue consultada sobre si existe la posibilidad de regresar con Néstor Villanueva; sin embargo, prefirió callar. Por otro lado, Susy Díaz mencionó que le encantaría la reconciliación de su primogénita y el padre de sus nietos. “Solamente pido que sea feliz, yo quisiera que ahorita mismo se reconcilien, por mi paz, mi tranquilidad. Él es un buen padre, se preocupa por sus hijos”, detalló.

Susy Díaz aconseja a Flor Polo tras separarse de Néstor Villanueva

El distanciamiento entre Flor Polo y Néstor Villanueva ha sido motivo para que la actriz cómica aconseje a su hija sobre su crisis matrimonial. “Varias veces le aconsejé y no me ha hecho caso, por eso le ha ido mal. Ella tiene que aprender a caerse y levantarse sola”, indicó en entrevista con Trome. “Cada uno decide (...) La vida es una sola y es para ser feliz. No está para soportar maltrato o humillaciones”, agregó.