Susy Díaz quiere que Florcita Polo se reconcilie con Néstor: ‘’Han pasado cosas más fuertes’'

Susy Díaz se pronunció sobre la separación de su hija, Florcita Polo, y su aún esposo, Néstor Villanueva. En una entrevista para Magaly TV, la firme, la excongresista reveló cómo atraviesan esta situación en su familia, en la que los más afectados son sus dos pequeños nietos. Afirmó que quiere que la pareja se reconcilie por el bienestar de ellos.

Recordemos que en enero de este año, Flor Polo Díaz manifestó que su matrimonio con Néstor Villanueva pasaba por una crisis. Luego, salió un ampay en el que el cantante de cumbia aparece en un local nocturno con una mujer. Esto aumentó la polémica, por lo que días después, la emprendedora emitió un comunicado para confirmar el fin de su relación con el artista.

¿Qué dijo Susy Díaz?

Susy Díaz confesó que el ampay de Néstor Villanueva decepcionó mucho a su hija. Sin embargo, para ella, ambos aún pueden salvar su matrimonio, solo necesitarían tiempo para poder perdonarse.

“Salió el ampay de Chancay y eso le ha dolido mucho. Yo le he dicho a Néstor que le dé tiempo, que yo puedo hablar con Flor para que se amisten. También le dije que si no le ha pedido el divorcio por algo, no se quiere separar. De repente le está dando un castigo y después de un tiempo se le pasara la cólera”, expresó la exvedette.

Habló sobre los hijos de Florcita y Néstor

La exlegisladora lamentó que los más afectados por la separación sean sus nietos, Adriano y Estefano. Contó que los pequeños, como muchos niños, desean que sus padres vuelven a estar juntos. Incluso, el hijo mayor de Florcita Polo hace lo posible para que puedan conversar.

“Estefano, de 4 años, está normal. Pero Adriano, que tiene 9, sí lo veo que dice ‘mamá, vuelve con mi papá’. Y Flor le dice ‘no, tú no sabes lo que ha pasado. No voy a volver, ya le perdoné bastantes cosas’. Como es mayorcito, quiere que sus padres vuelvan. Llama también al papá para hacerlos amistar”, sostuvo.