Sully Sáenz desmiente supuesto ampay con Joselito Carrera: “Lo que han visto es ‘chacota’”

El pasado lunes 7 de marzo, Amor y Fuego remeció el ambiente del espectáculo nacional al revelar las imágenes de lo que sería un supuesto ampay entre Joselito Carrera y Sully Sáenz. En dicho clip emitido por el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, se aprecia a ambos personajes bailando muy cerca uno del otro y en situaciones bastante cariñosas.

El primero en pronunciarse fue el popular Joselito, quien desmintió el hecho al asegurar que solo fue un momento de diversión en lo que fue una parrilla en la casa de Juan Carlos Orderique. Además, el presentador agregó que no se encontraban solos, pues también estuvieron en la reunión Brenda Carvalho, Julinho, entre otros.

Sully Sáenz desmiente supuesto ampay con Joselito Carrera

Ahora llegó el turno de Sully Sáenz, quien este jueves 10 de marzo estuvo como invitada en el programa En boca de todos. Al ser consultada por el tema, la ex chica reality desmintió cualquier tipo de relación personal con su colega, con quien además aseguró que tiene una confianza muy cercana producto de su amistad de varios años.

“La verdad es que me he reído. Todos nos hemos reído porque para mí y para todos los que hemos estado en esa reunión (una parrillada) y los que nos conocemos en el programa y producción, eso no es un ampay. O sea, ¿cómo van a decir un ampay? Joselito (Carrera) es mi pata de tantísimos años, somos compañeros de trabajo desde ‘Trapitos al aire’, que hemos conducido juntos. O sea, hay una confianza de amigos, como todos nosotros nos tenemos. Lo que han visto es ‘chacota’”, indicó.

Joselito Carrera y su novia discutieron en plena calle tras ampay con Sully Sáenz

Pese a la aclaración de Joselito, su novia pareció haberse incomodado con las imágenes con Sully Sáenz, por lo que ambos tuvieron una tensa discusión en plena vía pública. La escena fue captada nuevamente por Amor y Fuego, donde se aprecia a ambos intercambiando palabras.

Joselito intenta acercarse a su pareja para apaciguar la situación, pero solo recibe una negativa por parte de ella. No obstante, las declaraciones de Sully Sáenz podrían calmar la relación amorosa del presentador y su enamorada.