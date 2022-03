El día que Residente defendió a Ivy Queen de Anuel AA: “Los números se compran, el respeto no”

Las controversias entre artistas siempre han dado qué hablar. La tiradera de Residente contra J Balvin ha sido una de las más comentadas en la industria musical. Sin embargo, esta no es la primera ni la única pelea entre cantantes del mismo género, ya que, hace unos años, el exintegrante de Calle 13 protagonizó una tensa discusión en redes sociales con Anuel AA luego de que el rapero criticara a Ivy Queen.

Martha Ivelisse Pesante, más conocida como Ivy Queen, no solo recibió el respaldo de René Pérez, sino de diferentes artistas que la consideran la ‘Reina del reguetón’. Esto debido a que el intérprete de “Leyenda” arremetió contra su compatriota por no tener nuevas canciones. Te contamos qué pasó entre Residente y Anuel AA.

¿Qué dijo Anuel AA de Ivy Queen?

En 2019, el puertorriqueño tuvo fuertes comentarios hacia ‘La caballota’ mediante sus redes sociales. Dichas declaraciones tuvieron una contundente respuesta de parte de la intérprete de “Te he querido, te he llorado”.

Anuel AA no considera a Ivy Queen la 'Reina del reguetón'. Foto: Anuel AA/Instagram

La pelea entre ambos inició con el mensaje del rapero en sus historias de Instagram. “¿Cómo me van a decir que una mujer que no pega una canción hace más de siete años es la ‘Reina del reguetón’? Los números no mienten”, escribió.

Por otro lado, Ivy Queen no se quedó callada y arremetió contra su compatriota. “¿Será que tengo que recordarte de dónde yo vengo? Tú no quieres cruzarte con la reina”, comentó.

Asimismo, en su cuenta de Twitter reforzó su publicación: “Construí a base de sacrificios un puente por el que hoy caminan mujeres. Siempre abogando a la unión femenina y apoyando muchísimo al talento nuevo. Sorprendida con las faltas de respeto”.

Residente respaldó a ‘La caballota’ tras pelea con rapero

René Peréz salió a defender a ‘La caballota’ de los polémicos comentarios del rapero y le sugirió que respete la trayectoria de la ‘Reina del reguetón’.

“Este mensaje va para los chamaquitos que están empezando en el género urbano, que todo les va bien, tienen que saber algo. El género urbano lleva años batallando con las puertas cerradas. Ha sido bien jod***, cab***, abrir esa puerta. No fue como ahora y tienen que respetar a la gente que lleva años en esto. No lo digo por mí, lo digo por colegas míos”, inició su mensaje.

Por último, Residente le recordó a Anuel AA que los números no dicen nada porque se pueden comprar. “Tienen que entender que a esa puerta hubo que darle duro y mucha gente formó parte de que el género urbano esté abierto ahora. No me hablen de números (...) Los números se compran, ¿tú sabes lo que no se puede comprar? Lo que no se puede comprar es el respeto. Y si tú eres rapero y no tienes respeto, no tienes nada. Cero”.

Ivy Queen respondió comentario de Anuel AA. Foto: Ivy Queen/Instagram

Karol G pone fin a la polémica entre Ivy Queen y Anuel AA

A pesar de que el cantante dijo que todo era parte de un malentendido y que solo era su opinión, Karol G se pronunció en redes sociales para poner fin a la controversial pelea entre los artistas. “A Ivy le he demostrado mi respeto como he podido, en mis redes sociales y en entrevistas. He tenido el honor de decirle en persona cuánto admiro su trayectoria y lo grande que es”, dijo en un video compartido en su cuenta oficial de Instagram.

“Esto es una corona, esto no existe, no nos van a dar una corona por lo que hemos hecho. Yo no estoy buscando títulos, yo estoy buscando el éxito de mi carrera como creo que todo el mundo está haciendo todos los días”, finalizó la colombiana.