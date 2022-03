Productor de “Junta de vecinos” sobre beso gay: “La solución no es atacar, es tolerar e informarse”

Luego que la serie “Junta de vecinos” visibilizara en las pantallas chicas por primera vez una escena donde dos jóvenes homosexuales se dan un beso, el productor Miguel Zuloaga señaló que siempre han tratado de mostrar la diversidad que hay en el país, para lo cual pidió que seamos tolerantes.

“Considero que la tolerancia y la buena información es fundamental para poder vivir en armonía en un país que aún está en pañales. Espero que mostrando historias como las de Jota y Gustavo muchos puedan tomar conciencia de una realidad intolerante que no nos hace crecer como ciudadanos”, sostuvo Zuloaga sobre la escena protagonizada por los actores Fausto Molina y Emanuel Soriano, quienes interpretan a Jota y Gustavo, respectivamente.

El productor de “Junta de vecinos”, que hace poco recibió una dura crítica del actor Gustavo Bueno, señaló que la mayoría de reacciones en redes sociales han sido positivas. Muchos internautas aplaudieron que se haga visible las relaciones homosexuales para romper esquemas en producciones peruanas.

“No por ver un beso entre dos hombres los niños se puedan confundir. La homosexualidades no es una opción, es una orientación tan normal como cualquier otra, solo hay que informarse bien”, recalcó.

Apuesta por la diversidad

Zuloaga también comentó que en PRO TV siempre han optado por la diversidad, con temas como la homosexualidad y la neurodiversidad como es el espectro autista, tal y como se retrató con el personaje de Kevin (Bernardo Scerpella) en la la serie de PRO TV y América TV.