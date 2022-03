Pamela Franco sobre un segundo bebé junto Christian Domínguez: “Todo en su momento”

No está en sus planes. Pamela Franco reveló estar disfrutando al máximo su maternidad con Mariacataleya, quien acaba de cumplir su primer año. Sin embargo, la cantante descartó un segundo hijo con Christian Domínguez, pues ya lo ha conversado con el líder de Gran Orquesta Internacional y prefieren esperar un tiempo más para darle un hermano a su primogénita.

“Recién he bajado y ya me quieren subir. No, en realidad tener un hijo, ahora que lo tengo es hermoso, es algo que hemos hablado con Christian, pero todo en su momento” , precisó la cumbiambera, a las cámaras de “América espectáculos”.

Además, sostuvo que su vida cambió desde el nacimiento de Mariacataleya. “Decir que estoy feliz me queda corto. Dios me ha bendecido de una manera extraordinaria, Mariacataleya me llena por completo, me cambió la vida, me dio la fuerza que necesito. A veces la batería se me acaba, pero la veo, la toco y digo: ‘Hay que seguir’, ella lo es todo para mí”, mencionó.

Cantante agradece regalo de Christian Domínguez

El también actor decidió regalar un departamento a Pamela Franco. Por eso, la integrante de Puro Sentimiento contó los detalles de su nueva casa ubicada en Surquillo. Para ello, Ricardo Rondón bromeó cuestionando si la vivienda está cancelada o aún falta por pagar. De inmediato, Pamela Franco respondió lo siguiente: “Está recontra pagado. ¿Cómo voy a aceptar algo no está pagado? Eso no es regalo, ¿sí o no?”, manifestó en “En boca de todos”.

La pareja está a punto de cumplir 3 años de pareja. Foto: Christian Domínguez/Instagram

Pamela Franco segura de llegar a los 3 años con cumbiambero

La cantante se ha mostrado muy enamorada de Christian Domínguez con quien asegura que su historia de amor superará los 3 años. “Yo llego a los tres años. Después de los tres años no sé qué vaya a pasar, pero igual llego a los tres años... Yo sí llego, con fe”, acotó, entre risas.

“La verdad es que yo lo tomo de una manera divertida. Desde que empecé, desde el día uno, ya sabía que venía y que me iban a atormentar con esto. Yo ya voy a cumplir tres años llevando esa mochila. (...) Siempre me preguntan y lo he tratado de tomar de la forma más relajada y divertida”, agregó.