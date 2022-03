Olinda Castañeda sobre su nueva vida como cristiana y su pasado desenfrenado: “Dios lo permitió”

Olinda Castañeda se enlazó en vivo con el programa Magaly Tv, la firme el último miércoles 9 de marzo para dar detalles de su nueva vida como cristiana y por qué se animó a pertenecer a esta religión.

Durante la entrevista, la conductora Magaly Medina no podía salir de su asombro, ya que la modelo en el pasado protagonizó escándalos, asistía a discotecas, desfilaba en bikinis, era amiga íntima de Shirley Arica y se peleaba con Tilsa Lozano.

Para empezar, Olinda Castañeda aclaró que el ser cristiana no le prohíbe hacer cosas. Ella aseguró que lleva una vida plena, feliz y sin restricciones.

“Mi vida es divertida ahora. El ser cristina no me hace aburrida. El cambio que he dado en mi vida ha restaurado mi familia. Dios ha obrado increíblemente en nuestra vida. Estoy tranquila con mi esposo, me gusta escuchar alabanzas. La paz que siento, es una paz que jamás había sentido. Cristo ha encajado en ese vacío que sentía”, dijo la modelo.

Ante esto, Magaly Medina le preguntó qué siente al ver las imágenes de su pasado en las que participaba en ‘car washes’ con diminutos bikinis y sus noches en discotecas.

Olinda Castañeda dejó en claro que no se arrepiente de su pasado y que es algo por lo que tenía que pasar para llegar hasta donde está ahora.

“Es una experiencia por la que he pasado, por la que tuve que pasar, porque Dios permitió que pase para poder estar donde estoy yo ahora. Dios nos pule. Dios ha permitido que yo haga ese ‘car wash’, ha permitido que desfile, ha permitido que tenga el carácter que tenía en ese momento, porque él tenía que ir puliéndome con cada error que cometía o con cada paso que daba”, dijo.

Olinda Castañeda podría llamar “hermana” a Tilsa Lozano

Con esa nueva vida, Magaly Medina no desaprovechó la oportunidad para preguntarle a Olinda Castañeda si invitaría a Tilsa Lozano convertirse en cristiana.

“Puede entrar a mi Instagram y ver mis historias. Dios está en todos lados, solo debes levantar los ojos. Al ser consultada por la conductora si llamaría “hermana a Tilsa”, Castañeda respondió entre risas: “Si se ha convertido en una verdadera cristiana, será mi hermana de fe”.

Olinda Castañeda perdona a Tilsa Lozano luego de varios escándalos. Foto: Instagram.

Olinda Castañeda sobre Shirley Arica: “Dios tiene un propósito para ella”

Magaly Medina también le consultó a Olinda Castañeda sobre su amistad con Shirley Arica. A lo que la modelo señaló que ella no tiene por qué intentar que la ex chica reality entre a su religión, pero está segura que Dios tiene preparado algo muy grande para ella.

“No tengo que iluminarle la vida, sino Dios. Él tiene un propósito para cada uno de nosotros y cada uno tiene su tiempo. Puedo predicarle, hablarle. Ella ve mis historias, conversamos de vez en cuando. Sé que Dios tiene un propósito para ella, muy grande”, comentó.