Olinda Castañeda sobre el alcohol y las fiestas: “Son pecados ante los ojos de Dios”

Olinda Castañeda y su esposo, Christian Marcial, brindaron una entrevista para el programa Magaly TV, la firme. La modelo reveló cómo es su nueva vida luego de empezar a predicar la palabra de Dios. Confesó que gracias a la religión ha logrado alejarse del mundo de las fiestas y del alcohol. Ahora, piensa que volver a su pasado, sería caer en el pecado.

La conductora Magaly Medina le preguntó qué es lo que más evita hacer para continuar asistiendo al templo Iglesia de Dios de la Profecía, que queda en el distrito de San Juan de Miraflores

“El ser cristiano no es que vas a estar bien todo el tiempo. Tentaciones van a haber siempre, pero uno tiene que estar preparado para no caer. El tomar, el salir a discotecas, el vivir una vida loca , el no casarme y convivir, todos esos son pecados ante los ojos de Dios ”, respondió la influencer.

Su esposo la incentivó a convertirse en cristiana

Fue su esposo, Christian Marcial, quien la incentivó a convertirse en cristiana y transformar su vida. “Yo tengo seis años congregando a la iglesia. Simplemente fui el medio el cual Dios usó para que Olinda pueda llegar a él ”, expresó el empresario.

No volverá a trabajar en shows

Por su parte, la modelo anunció que ya no volverá a realizar shows en locales nocturnos. “No quiero desfilar en discotecas y tomé esa decisión, no porque él me haya dicho o porque me prohíben acá, simplemente me nace porque nosotros trabajamos mucho aquí y estudiamos el tema de la tentación y luego llega el pecado”, agregó.

“Podemos viajar a Tulum (México), podemos irnos donde queramos, pasarla bien a divertirnos. Yo no voy a darle la gloria a Dios y voy a estar jugando con el enemigo en una discoteca, eso no está bien, eso es tentar a Dios, es un pecado”, sostuvo.