Así es la nueva vida de Olinda Castañeda visitando el templo y rindiéndole culto a Cristo

Olinda Castañeda reapareció en Magaly TV, la firme junto a sus esposo Christian Marcial para hablar de su nueva vida encaminada en la religión. En diálogo con Magaly Medina, este miércoles 9 a través de una videollamada, contó que asiste a una iglesia de San Juan de Miraflores e incluso realizó charlas.

Mencionó que se lleva bien con las hermanas del templo que acude semanalmente y las considera sus nuevas amistades. “ Vengo al templo y cada vez que converso con las hermanas, me siento llena y completa ”, acotó.

“Es algo que nunca he sentido con ninguna amiga”, adicionó. Añadió que seguirá en el modelaje, porque es como un trabajo para ella. Negó que evitará las discotecas, porque considera que “ahí encuentra la tentación para pecar”.

Olinda Castañeda y su cambio al lado de Dios. Foto: difusión

“El ser cristiano no es que vas a estar bien todo el tiempo. Tentaciones van a haber siempre, pero uno tiene que estar preparado para no caer . El tomar, el salir a discotecas, el vivir una vida loca, el no casarme y convivir, todos esos son pecados ante los ojos de Dios”, agregó en su declaración.

Revela quién la incentivó a convertirse en cristiana

Christian Marcial, su esposo, fue quien la motivó a ser parte de la iglesia cristiana. Gracias a él, relató, pudo transformar su vida.

“Yo tengo seis años congregando a la iglesia. Simplemente, fui el medio el cual Dios usó para que Olinda pueda llegar a él”, dijo el empresario, quien también se encontraba en la videollamada.

Magaly sorprendida por Olinda

La conductora de televisión se mostró impactada al escuchar a Olinda Castañeda. “Qué increíble ver esta transformación de Olinda Castañeda llorando frente al púlpito. ¿Cómo empezó este cambio?, no lo puedo creer”, dijo impresionada.

“Mi vida también es divertida ahora, estamos contentos. El cambio que Dios ha hecho en mi vida ha restaurado mi familia, la comunicación que tengo con mis hijos, con los papás de mis hijos. Dios ha obrado increíblemente”, dijo por su parte la amiga de Shirley Arica.