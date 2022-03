Nicola Porcella reflexiona sobre Luciana Fuster: “Le ha llegado la fama rápido y va a tener que aprender”

Hace unas semanas atrás, Luciana Fuster utilizó sus redes sociales para hacer una dramática revelación respecto de su situación personal. La joven modelo afirmó atravesar un cuadro de depresión debido a las duras críticas que viene recibiendo por parte del público televidente ante su supuesta relación con Patricio Parodi. Asimismo, la chica reality estalló en llanto frente a las cámaras de “Esto es guerra” cuando fue presentada para la actual temporada.

A partir de ello, diversas figuras de la farándula nacional se pronunciaron sobre el tema y trataron de aconsejar a la también locutora para que aprenda a sobrellevar las dificultades de la televisión. Ahora, Nicola Porcella se sumó a esta lista y, aunque fue un poco más duro con su mensaje, también dedicó unas palabras de aliento a la joven modelo.

Nicola Porcella asegura que Luciana Fuster aprenderá con el tiempo

Durante su visita a “Amor y fuego”, el exintegrante de “Esto es guerra” aseguró que el duro momento por el que viene atravesando Luciana Fuster es debido a su juventud. Eso sí, el que fuera participante de “Guerreros México” señaló que aprenderá a ponerle el pecho a las críticas con el pasar de los años.

“La entiendo. Luciana es una niña. Creo que también le ha pasado lo que nos ha pasado a muchos: que le ha llegado la fama rápido y va a tener que aprender. Y uno aprende con las caídas, uno aprende con los golpes”, indicó.

Nicola Porcella molesto con tomar la depresión a la ligera

Pese a que entiende lo vivido por Luciana Fuster, Nicola se mostró en contra de tomar el tema de la depresión a la ligera. Por ello, pidió a los demás integrantes de la televisión nacional saber afrontar las críticas, ya que es algo que viene con el medio.

“A mí lo que me molesta es que tomen el tema de la depresión como algo a la ligera. De repente Luciana en lo niña se enamora de alguien del que no debió enamorarse; después de enamora de otro del que no debió enamorarse. Puede pasar. Yo no soy quien para juzgarla. Pero si yo nunca salí a decir: ‘¡Ah! Me están atacando, me están atacando’. Porque sé en el medio que trabajo, y sé que cometí errores y, caballero, uno tiene que apechugar”, añadió.