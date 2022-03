Mónica Sánchez confirma regreso de “Charito” a “Al fondo hay sitio”

En La Entrevista, Paola Ugaz dialogó con Mónica Sánchez, quien tras terminar “De vuelta al barrio”, regresa a la pantalla chica con su entrañable personaje “Charito” a la exitosa serie nacional “Al fondo hay sitio”. La actriz reveló algunos detalles del retorno del programa de televisión que se estrenó en 2009 y cuenta con ocho temporadas.

- ¿Cómo es el año profesional de Mónica Sánchez?

Estoy en una pausa y creo que es la más larga en los últimos 14 años que llevo trabajando en América Televisión. Hicimos “Al fondo hay sitio”, retomamos inmediatamente con “De vuelta al barrio” y hemos cerrado ese proyecto. Ahora vamos a volver con “Al fondo hay sitio”.

Estamos descansando más de lo habitual, pero es lo que corresponde porque hay que reinventar todo el espacio donde hemos trabajado, todo el estudio y volver un poco a hacer ese lugar anterior que la gente recibió con tanto aprecio, cariño.

- Entonces, confirmas que “Charito” regresa.

Te acabo de dar una primicia. No lo sabe nadie. Vamos a ver cómo regresa si con chifón, o con otras armas.

- Por tanto, el descanso dura hasta el mes de abril

Sí, hasta el mes de abril. La verdad que muy agradecida también porque la gente me pregunta, espera el producto y está bueno volver a mirar nuestra realidad, nuestro lado más popular, nuestro lado más básico con amabilidad, ternura ante tanta hostilidad que nos ha tocado y nos sigue tocando vivir.

- ¿Qué es lo que más te gusta de “Charito”?

Se convirtió en un homenaje a esa mujer invisibilizada porque no trabaja o produce fuera de casa y cuya labor principal es ser el sostén del hogar. Fue interesante defender ese espacio y darle el reconocimiento que merece en la sociedad.

Está claro que hoy cada vez más mujeres trabajan y, además del hogar, también producen porque la dinámica de la vida así nos lo exige. Muchísimas llevamos el hogar y los hijos solas. Me imagino que el personaje va a tener una evolución, han pasado cinco años. Su vida va a tener otros intereses.

La base para “Al fondo hay sitio” promete un contexto, promete tema social, adversidades que estamos viviendo, pero todo ello con la amabilidad e irreverencia que trae la comedia.

- ¿Cuáles son los otros planes?

Acabo de hacer una película sobre Flora Tristán. Una participación breve. Estoy feliz. He hecho mucho teatro con personajes de época y me encanta. Esta vez me tocó encarnar a una mujer de aquellas, esposa de uno de nuestros presidentes, “La Mariscala”. Se dijo que ella también gobernó, es una mujer que tuvo poder. Ha sido lindo volver al cine.

- ¿Qué te ha dado la televisión a lo largo de tu carrera?

En términos profesiones, un entrenamiento fantástico para lanzarme a la piscina en una, sin pensarlo, llegar a la emoción a la primera. En el teatro, son procesos más largos, mucho ensayo, un trabajo más profundo, pero en la tele todo es más inmediato, te dicen: ‘3,2,1′ y estás, es aquí y ahora.

Es un entrenamiento, no es fácil. Ha sido un proceso porque yo he sido una chica muy introvertida. Al comienzo, sufría con ser el centro de atención. Nunca me ha gustado eso precisamente.

Claro, también te expone, te da un grado de vulnerabilidad, te vuelve blanco de juicios de valor y hay que saber lidiar con eso, pero sin perder de vista que hay un límite. Lo vas aprendiendo con el tiempo. Al final lo pones en una balanza y te quedas con lo bonito.