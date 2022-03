Maritere defiende a Gisela tras aparición de Jorge Pozo: “Ha sacado adelante a su hija sola”

Desde hace unas semanas, la aparición televisiva de Jorge Pozo ha causado un gran revuelo mediático en la farándula. El padre de la hija de Gisela Valcárcel, Ethel Pozo, conversó en más de una ocasión con el programa “Amor y Fuego” y reveló detalles no conocidos de por qué se distanció de quien fuera su pareja sentimental y madre de su hija. El hombre afirmó que un viaje a Estados Unidos terminó por separarlos, y que además fue obligado por un tercero a dar un paso al costado de la vida de ambas mujeres.

Pese a ello, la popular ‘Señito’ recibió el apoyo inmediato de diferentes figuras del espectáculo nacional, quienes aseguraron que ella sacó a su hija adelante sola y sin el apoyo de nadie. María Teresa Braschi se unió a este grupo de personalidades que respaldaron a la presentadora y resaltó su labor de madre soltera.

Maritere respalda a Gisela tras reaparición de Ethel Pozo

La presentadora de Latina dejó clara su posición respecto al tema, aunque reveló que todavía no vio la entrevista a Jorge Pozo. Eso sí, Maritere recalcó que Gisela Valcárcel hizo su vida y crio a su hija sin su padre y le demostró sus respetos por esta labor.

Gisela Valcárcel respondió ante las recientes declaraciones del padre de Ethel Pozo. Foto: captura/Instagram

“No he visto la entrevista (a Jorge Pozo). Lo que sé es que apareció de la nada en la vida de ella. Todos hemos visto (que) quien ha sacado adelante a su hija es Gisela sola, mis respetos. Yo no voy a decir acójanlo o abrácenlo”, precisó.

Gisela Valcárcel responde a la versión de Jorge Pozo

Durante la celebración por el Día internacional de la Mujer, “América hoy” tuvo una extensa charla con Gisela Valcárcel, quien por estos días se encuentra en Estados Unidos. La conductora señaló, entre otras cosas, que no ha contado todo lo sucedido respecto a su relación con Jorge Pozo y que ella y su hija han decidido callar guardándose la verdad.

“Hay muchas cosas que no se cuentan, hay muchas cosas que quedan para la intimidad, aunque la gente piense que está todo expuesto, no lo está. Nosotros hemos decidido siempre ser unas damas y callar. Si Ethel y yo no hablamos es por algo, porque no se puede responder con la misma moneda (…) Quiero responder de la forma que lo haría nuestro Señor, quiero agradecer, todo en la vida pasa por algo y cuando estamos de la mano de Dios, todo va bien”, precisó.