Katia Palma decepcionada de “Esto es Habacilar”: “Me dio pena, fui parte del programa”

El estreno de “Esto es Habacilar” generó toda clase de comentarios de parte de algunos de los exintegrantes del elenco original. Aunque Tracy Freundt, Thalía Estabridis y Roger Del Álguila se sumaron al proyecto, varios criticaron el estilo que se le dio al programa.

Hasta hace poco, Katia Palma había guardado silencio sobre la nueva versión de “Habacilar” que se emitió por América TV hasta inicios de febrero. Sin embargo, durante una reciente entrevista con el actor Jesús Alzamora, se pronunció al respecto.

Katia Palma opina sobre “Esto es Habacilar”

Aunque al inicio intentó no hablar sobre el tema, finalmente reveló que ya sabía que el formato no iba a funcionar debido a que no contarían con la presencia de Raúl Romero. “No, yo sabía que no (iba a volver Raúl Romero). No me hagas hablar de eso”, expresó.

También comentó que sintió decepción al ver el estilo que se le dio a “Esto es Habacilar” en su regreso a las pantallas este 2022.

“Cuando vuelve este nuevo programa, me encontré con Peter (Fajardo), amigo mío. Cuando hemos hablado siempre hay una onda bien chévere, entonces le pregunto ‘¿Qué vas a ser con ese proyecto?’ y me contó. Me dio pena porque fui parte del programa, igualar a Raúl, no (se puede). Reemplazar eso, no”, dijo Katia Palma.

¿Por qué “Esto es Habacilar” fue cancelado?

“Esto es Habacilar” emitió su último episodio el último 11 de febrero y estuvo en las pantallas de televisión tan solo por algunas semanas. Esta inesperada cancelación generó muchas dudas entre los televidentes, quienes sospecharon que la medida se debió a la baja audiencia.

Fue la modelo Tracy Freundt quien reveló cuál fue la verdadera razón por la que el comentado programa tuvo que salir del aire de América TV.

“Me imagino que el canal exigía más rating y creían que en perspectiva no iba a seguir subiendo aunque no estaba mal, terminamos con 13 . Quizás la proyección era otra y apostaron por ‘Esto es Guerra’, como siempre, porque eso les da mayor seguridad, al final es lo que la gente quiere”, dijo en una entrevista.