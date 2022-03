Karla Tarazona sobre la relación de sus hijos con su esposo: “Ellos lo quieren y respetan”

Karla Tarazona contó cómo es su experiencia ahora que sus hijos van al colegio por primera vez desde que empezó la pandemia en marzo del 2020. La presentadora de televisión aseguró que sus niños están contentos por el inicio de clases y que la relación con su esposo Rafael Fernández está mejor que nunca.

Asimismo, la conductora explicó que tuvo trabajar mucho para costear todos los gastos del año escolar para que a sus pequeños no les falte nada. No obstante, aclaró que Christian Domínguez sí le ayuda económicamente con el niño que tienen en común.

“Mis hijos están felices de haber regresado al colegio y, gracias a Dios, ya tienen todas sus cosas. Hubo que trabajar el doble y me esforcé mucho estos meses (para pagar los útiles escolares). A mis tres hijos les doy por igual, pero con el papá de Valentino (Christian Domínguez) todo es compartido y a mis hijos mayores no les voy a dar menos”, dijo a Trome.

Ahora que su vida la comparte con el empresario Rafael Fernández, Karla Tarazona resaltó el gran aporte de su esposo con la crianza de sus hijos.

“Desde que Rafael llegó a nuestras vidas ha participado en los momentos buenos y malos de mis hijos. Siempre está ahí para apoyarnos. Es mi esposo y gracias a Dios que me apoya en todo. Él aceptó a la gallina y sus pollitos. Es lo que más amo de él, que no se complicó la vida, sino al contrario. Rafael tiene tres hijos y, con su experiencia como padre, me ayuda mucho con los míos”, comentó.

“Rafael se preocupa mucho por ellos, hacen deportes juntos y los motiva a que sean mejores. Mis hijos lo quieren mucho y respetan”, añadió.

Esposo de Karla Tarazona recibe una carta del hijo de Leonard León

A través de sus historias de Instagram, Karla Tarazona compartió una carta que uno de sus hijos le escribió a su esposo Rafael Fernández por su cumpleaños. “Feliz cumple, tío. Muchas gracias por ayudarme, por amarme. Eres el mejor del mundo. Desde que viniste, pensaba que eras un amigo de mi mamá y me doy cuenta de que eran novios, yo fastidiando a mi mamá: ‘¿Cuándo tendrás novio?’. Y tú fuiste la persona que me inspiró a hacer las cosas bien. Te quiero”, escribió el pequeño de Leonard León.

Hijos de Leonard León le dedican emotivos presentes al esposo de Karla Tarazona por su cumpleaños. Foto: Instagram.

Karla Tarazona y su romántico mensaje a Rafael Fernández

El pasado 2 de marzo, el empresario Rafael Fernández cumplió un año más de vida y Karla Tarazona aprovechó para dedicarle un romántico mensaje.

“Hoy te lleno de miradas de amor y admiración, de besos de mil sabores, de palabras de gratitud, de caricias mágicas que celebran tu vida en la mía. Hoy la sonrisa de mis labios callados susurra que te ama y celebra tu existir en nuestras vidas. Hoy celebro tu vida y el estar juntos, a pesar de los errores y de ser perfectamente imperfectos, que la vida te llene siempre de cosas maravillosas. Le pido a Dios te cuide y proteja. Feliz cumpleaños, mi vida. Te amo”, escribió.