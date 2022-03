Karen Schwarz descarta estar embarazada por tercera vez: “Estoy hinchadita”

Karen Schwarz se encuentra en la mejor etapa de su vida, ya que su hija mayor de cinco años inició sus clases escolares, las cuales fueron festejadas junto a Ezio Oliva. Sin embargo, la modelo contó a sus seguidores a través de las redes sociales estar muy cansada, pero disfruta cada etapa de su maternidad.

La segunda heredera de la conductora de “Yo soy” nació en 2020 fruto de su amor con el cantante. Aunque los cibernautas han empezado a rumorear un tercer embarazo, ya que aseguran ha dejado ver una ligera pancita. Tras ello, mediante las historias de Instagram está duda fue resuelta por la exreina de belleza.

“¿Estás embarazada?”, fue la pregunta de una de sus seguidores. De inmediato, la presentadora de televisión contestó. “Solo estoy hinchadita” , junto a una fotografía en la cual se luce contenta y con un vestido con el que desmiente un posible tercer embarazo.

Karen Schwarz responde a sus seguidores en redes. Foto: Karen Schwarz/Instagram.

Modelo estresada con el inicio de clases de su hija Antonia

La esposa de Ezio Oliva detalló en su cuenta oficial de Instagram estar muy ansiosa y nerviosa con el inicio de la etapa escolar de su hija mayor. Además, expresó que se encuentra organizando su agenda para no perderse los momentos más importantes del año académico de su primogénita, quien ingresará a pre kinder. “He estado correteando con todo lo del colegio, para mí ha sido la primera vez. Es una locura, yo normalmente soy relajada, pero con esto no. No les voy a mentir, para mí es totalmente nuevo”, señaló.

Karen Schwarz publica romántico post a Ezio Oliva

El pasado 27 de febrero, Karen Schwarz compartió unas fotografías en blanco y negro junto a su esposo a quien le dedicó un conmovedor mensaje en Instagram. “Nueve años juntos caminando de la mano. Siempre tuvimos claro que las relaciones no son ni serán un cuento de hadas. Jamás llegará ese príncipe en caballo a rescatar a la princesa, se rescata sola y ese príncipe llega por sus propios medios. Enamórate y admira cada paso que da tu pareja para ser una mejor persona. Te amo, mi amor @eziooliva”, escribió.