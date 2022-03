Elías Montalvo reaparece en Instagram tras críticas de sus haters: “Sé que nadie me extrañó”

¿Se arrepintió? Hace unos días, Elías Montalvo sorprendió a todo sus seguidores al anunciar que se alejaría de las redes sociales, debido a las constantes críticas que ha recibido. Sin embargo, el miércoles 9 de marzo reapareció con un contundente mensaje.

“Sé que nadie me extrañó, pero ya volví”, mencionó en sus historias de Instagram.

Además, el exintegrante de “Esto es guerra” agradeció el apoyo de todos sus seguidores por los emotivos mensajes que le han dedicado.

“No saben cuánto me alegra y emociona leer sus mensajes bonitos, llenos de buena vibra, con amor y sinceridad, que todo lo bonito y bueno que desean se les regrese por mil” , expresó.

Elías Montalvo anunció su alejamiento de las redes sociales

Empezando el mes de marzo, Elías Montalvo compartió un sentido video donde, con lágrimas en los ojos, anunciaba que se alejaría de las redes sociales por un tiempo, luego de haber sido víctima de constantes ataques por sus detractores.

“Creo que después de tantas cosas que pasaron rápido y en tan poco tiempo no me he tomado el tiempo que necesito para mí y para ordenarme y sentirme bien”.

“Hay veces que juzgamos cómodamente detrás de un teléfono todo lo que vemos sin saber lo que hay detrás. Y no nos damos cuenta de cuánto daño hacemos y cuán insensibles somos juzgando” , comentó.

Elías Montalvo sorteó polos de EEG en transmisión en vivo

Después del fin de temporada de Esto es guerra, el portal de noticias de espectáculos Instarándula publicó imágenes del preciso momento en que Elías Montalvo sorteó varias prendas del reality en el que participó.

Por ello, el conductor Samuel Suárez comentó: “Aunque me dicen por ahí que ya descarta por completo su regreso a EEG. Qué raro, si era el consentido del show”.