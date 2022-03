Director de Pintura Roja sobre mix de Corazón Serrano: “No me gusta mucho”

Gracias al Ministerio de Cultura, Alejandro Zárate Espinoza podrá celebrar, este sábado 12 de marzo, sus 55 años de carrera artística en el Gran Teatro de Lima. En conversación con el líder de Pintura Roja, el músico aseguró que se siente orgulloso de que varias agrupaciones, como Corazón Serrano, graben sus temas.

“Mucha gente piensa que me incomoda (que graben mis temas). Pero no. Si ellos no tienen la capacidad de poder hacer canciones, componer ... bueno, toman mis obras, yo las cedo con mucho cariño”, manifestó el artista peruano.

Según Alejandro Zárate, más de 100 grupos han grabado sus temas, entre los cuales destacan “La ciega”, “Jamás”, “Amor de verano” y “El teléfono”, hit que ha sido escuchado por millones de personas en el mundo. Si él desea, podría prohibir que otros graben canciones, pero prefiere que su música siga siendo difundida a nivel nacional e internacional.

“Cada obra musical es como un hijo de una persona. Pero me gustaría que mi música se conozca por diferentes partes del Perú y del mundo (...) y eso lo hacen las agrupaciones grandes que tienen más posibilidades de llegar a los rincones más alejados del país”, manifiesta el músico que este sábado compartirá escenario con Cielo Torres, Mauricio Mesones, ‘La Misky’ María Jesús Rodríguez y Noemí Ávila, la imitadora de la Princesita Mily que campeonó en Yo Soy.

Alejandro Zárate celebra sus 55 años de carrera en el Gran Teatro de Lima. Foto: Difusión Pintura Roja

Zárate Espinoza asegura que hay algunos cover que le gusta, y otros no tanto. “El de Corazón Serrano, te soy sincero, no me gusta mucho. Me gusta del grupo Aguas de Oro. Es la mejor versión que han hecho”.

Zárate, que inició su carrera musical con la agrupación Los Dinámicos en 1967, cuenta que la primera vez que Corazón Serrano grabó el mix de Pintura Roja no le pidió autorización. “En ese tiempo faltaba aplicar ciertas leyes en APDAYC (...) Luego se empezaron a recomponer algunas leyes a favor nuestro. Ahora no, cualquiera no puede grabar una obra nuestra, sino que tienen que pedir autorización al autor”, aclara.