Christian Domínguez contó que su bebé no estaba bien de salud: “En la noche estuve en emergencias”

Christian Domínguez es muy consciente de todos los sacrificios que tiene que hacer un padre por una hija. Es por ello que, a pesar de haber cuidado a la bebé que tiene con la cantante Pamela Franco toda la noche, tuvo que asistir a la conducción del programa América hoy, donde trabaja junto a Ethel Pozo, Janet Barboza y más compañeros.

Durante la grabación del programa, el bailarín Edson ‘Giselo’ Dávila no dudó en reclamarle al productor el por qué el artista estaba muy entretenido con su celular en vivo; sin embargo, se sorprendieron al conocer la razón de los hechos. Es así que el líder de la Gran orquesta aseveró: “No es nada malo, lo que pasa es que tuve un día complicado ayer en la noche, mi niñita todo el día ha estado calenturada y en la noche estuve en emergencias. Como a las 4 a. m. se levantó y desde ahí ya fue un tema como gripe. No sabíamos qué cosa era, porque pensábamos que era el molar, como tiene un añito”.

Asimismo, Christian Domínguez continuó diciendo: “De repente dijimos hace fiebre, y de pronto el doctor dijo debe ser el estómago porque estaba un poco alterado, pero en la noche como que no podía respirar y Pamela es muy nerviosa, me dijo no respira mi hija, más me pone nervioso. Durmió una hora, a las 5 a. m. se volvió a despertar, entonces pasearla por toda la casa, desde allí no hemos dormido”.

¿Qué dijo Pamela Franco sobre la salud de su hija?

La líder de la agrupación musical Puro sentimiento solo atinó a compartir unos videos en sus redes sociales mostrando a su pareja, Christian Domínguez, cargando a la heredera de ambos, mientras que en la leyenda de las imágenes se puede leer: “A mi peque cómo le gustan los besos de su papito”.

En el audio se escucha a la cantante decir: “Llegó papito y está que la ve a la gordita enfermita. Está decaidita mi gordita, pero ya va a estar mejor ahí, con los besitos del papito se va a curar”.

Pamela Franco habla sobre un segundo embarazo con Christian Domínguez

La cumbiambera Pamela Franco dio una entrevista a las cámaras de “América espectáculos” para hablar de la celebración del primer año de su hija María Cataleya, pero eso no fue por lo único que le preguntaron.

Otra de las interrogantes fue saber cuándo vendría el segundo bebé de la pareja. Ante ello, la artista manifestó: “Recién he bajado y ya me quieren subir. No, en realidad tener un hijo, ahora que lo tengo, es realmente hermoso, es algo que hemos hablado con Christian, pero todo en su momento”.