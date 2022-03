Administrador de El Huaralino no abrirá al 100%: “Temo que la gente se descontrole”

Este sábado 12 de marzo se festejará a lo grande los 40 años de El Huaralino Internacional, el famoso local ubicado en el Óvalo Naranjal (Los Olivos). La elegida para animar esta fiesta es Agua Marina, la agrupación piurana que en el 2015 estuvo a cargo de la administración de este local. Al año siguiente, tomó la batuta el empresario Juan Pablo Fernández.

Mediante sus redes sociales, la orquesta de Sechura anunció que el aniversario de El Huaralino iniciará a las 8:00 p.m. y que las entradas están disponibles en Teleticket y en el mismo local.

La agrupación liderada por José Quiroga interpretará sus grandes éxitos como “Paloma ajena”, “Basta ya mi amor”, Palomo enamorado”, “Cenizas”, “Cómo haré para olvidarte”, “Pensando en ti”, “Si tú dices quererme”, entre otros.

Agua Marina será parte de los 40 aniversario de El Huaralino. Foto: Facebook

En conversación con La República, Juan Pablo Fernández contó que este sábado festejará por partida triple, ya que no pudo celebrar el aniversario de El Huaralino ni en el 2020 ni en el 2021. Para el 2023 tiene planeado hacerlo más grande.

“Otros artistas me han llamado para que también sean parte del aniversario. Me dicen que no es justo que solo los fans de Agua Marina se diviertan. El otro año planeo hacerlo todo un mes para dar oportunidad a los demás géneros”, manifestó el empresario piurano.

Pese a que ahora el Gobierno ha dado luz verde para que el aforo de los locales sean utilizados al 100%, Fernández aún no se anima a llenar El Huaralino. “Tenemos previsto aumentar el aforo, pero no al 100% porque tenemos que cuidar la integridad física de los asistentes y porque no podríamos cumplir con el distanciamiento social. Retiraremos los box del costado, pero quedarán los del centro”.

El administrador de El Huaralino aseguró que no piensa llenar su local. Foto: Sandy Carrión

El administrador de El Huaralino, desde el 2016, aseguró que solo permitirán que entren a su local unas 1500 personas, pese a que el aforo es de 3.500 personas. “No estaría infringiendo las normas si lleno el local, pero tengo miedo. Temo que la gente se descontrole”, añade.

Por otro lado, Juan Pablo Fernández indicó que seguirán comercializando las cervezas personales de manera restringida. “Desde que abrimos, evitamos el intercambio de vasos. Tampoco estamos vendiendo cervezas de manera ilimitada. Antes de la pandemia vendíamos unas 600 a 800 cajas, ahora solo 200. No queremos vender alcohol en exceso”, explicó.