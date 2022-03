Tracy Freundt revela la verdadera razón sobre cancelación de “Esto es habacilar”

“Esto es habacilar” llegó a su fin el último 11 de febrero tras menos de un mes de haberse estrenado. Ante dicha situación, muchos empezaron a preguntarse cuál fue el motivo por el que América TV sacó del aire tan pronto al programa conducido por Johanna San Miguel y Roger del Águila para traer de regreso Esto es guerra. Ahora, Tracy Freundt reveló la verdad detrás de ello.

Durante una entrevista para el programa de YouTube de Carlos Orozco, la excompañera de Thalia Estabridis confirmó que el espacio de entretenimiento salió de la patalla chica debido a las críticas negativas y sobre todo a su bajo rating.

“Yo creo que los chicos esperaban el ‘Habacilar’ de hace ‘cuchumil’ años, pero todo eso lo han plasmado en los comentarios; la energía del programa ya no estaba envuelto en buenos comentarios y había que darle un corte a eso (sic)”, detalló.

“Además, me imagino que el canal exigía más rating y creían que en perspectiva no iba a seguir subiendo aunque no estaba mal, terminamos con 13. Quizás la proyección era otra y apostaron por ‘Esto es Guerra’, como siempre, porque eso les da mayor seguridad al final es lo que la gente quiere”, añadió Tracy Freundt sobre la salida de “Esto es habacilar”.

Las críticas contra “Esto es habacilar”

Desde su estreno, “Esto es habacilar” recibió duras críticas en las redes sociales. Uno de los temas que incomodó a los televidentes fue, justamente, la presencia de chicos reality de “Esto es guerra”.

Luciana Fuster, Patricio Parodi, Paloma Fiuza, Facundo González e Ignacio Baladán fueron algunos de los competidores que aparecieron en el programa.

Esto es Guerra regresa y Esto es Habacilar sale del aire por bajo rating. Foto: Composición Lr.

¿Qué era “Habacilar”?

“Habacilar” era un programa de entretenimiento conducido por Raúl Romero en el que jóvenes competían en divertidos juegos para intentar ganar dinero en efectivo. Se transmitió por la señal de América TV durante ocho años, desde el 1 de diciembre de 2003 hasta el 26 de julio de 2011.