Dayana Córdoba, novia de Tommy Portugal, desmiente a su expareja: “No estábamos hace 1 año’'

Piden que se aleje de sus vidas. Tommy Portugal y su novia Dayana Córdoba declararon para Magaly TV, la firme, luego de que Edilson Herrera, expareja de la joven, realizara acusaciones contra ellos. Según contó el sujeto, el cantante se habría entrometido en su relación y ocasionado su ruptura.

Al respecto, la nueva pareja se pronunció para desmentir lo dicho y hasta explicó cómo sucedieron las cosas. La bailarina contó que ellos ya no mantenían una relación desde hace un año.

“Bueno, hace mucho tiempo, en realidad, más de un año que la relación ya venía mal con él”, aseguró este 8 de marzo. “Vivía en mi casa, no quería aceptar, entonces ya prácticamente no estábamos”, agregó.

“Yo no tengo por qué ocultarme, simplemente yo sé mi verdad. Yo me mantengo, o sea, prácticamente en el hecho de que yo, si salgo a hablar, lo voy a perjudicar”, agregó la joven desde la selva.

Tommy Portugal realizó una curiosa publicación en sus redes sociales luego de que Edison Herrera lo acusara de meterse en su relación. Foto: Tommy Portugal/Instagram, Dayana Córdova/Instagram

Tommy Portugal desmiente al sujeto

Tommy Portugal tomó la palabra y dijo que no “serruchó” al joven tal como afirma. “Él no me la presenta porque yo no lo conocía a él. Nosotros estábamos comiendo con mi grupo en un restaurante, ellos entraron, conocían a un amigo en común que estaba sentado en nuestra mesa y se quedaron con nosotros, conversando”, narró.

El cantante mencionó que los hechos ocurrieron en diciembre. “Yo regresé de Europa el 10 de diciembre”, acotó.

Tommy Portugal se luce con su novia, Dayana Córdova. Foto: Tommy Portugal/ Instagram

Edilson Herrera se defiende

Edilson Herrera se aferró a su idea y aseguró que todavía seguían siendo pareja en enero de este 2022. “¿Quién duerme y quién vive bajo el mismo cuarto no teniendo nada? Si no estamos, entonces ¿por qué seguimos viviendo juntos?”, cuestionó.

El intérprete de “Llorando se fue” confirmó su relación con Dayana Córdoba a finales de febrero, tras ser captados en situaciones cariñosas en una discoteca. El artista había terminado con Estrella Torres hace seis meses.