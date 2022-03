‘Metiche’ asegura que Tilsa Lozano y Jackson Mora no contraerán matrimonio: “No se casa”

‘Metiche’, el personaje de Kurt Villavicencio, es conocido por ser un conductor bastante sincero al momento de opinar sobre las parejas de la farándula peruana. En su nuevo programa, D’ Mañana, se mantiene fiel a su estilo y asegura que el matrimonio de Tilsa Lozano y Jackson Mora no se concretará.

Durante la última edición de D’ Mañana, el programa que ‘Metiche’, Adriana Quevedo y Karla Tarazona conducen en Panamericana, se vivió un intenso momento luego de que el popular conductor insistiera nuevamente en que Tilsa Lozano y su pareja, Jackson Mora, no iban a casarse tal como lo aseguran.

Antes de que el presentador pudiera decir algo, Tarazona ya estaba bromeando con la afirmación que su compañero había hecho. “Envidioso, envidioso”, le dijo. No obstante, ‘Metiche’ explicó su punto de vista y por qué insiste en que Tilsa no se casará próximamente.

“Vamos a ver. A mí me gusta decir siempre el tiempo dirá, porque en varias cosas he ligado. Paula Arias terminó la relación, nada de matrimonio. Christian Domínguez, hasta el momento, no le dan el divorcio, nada de matrimonio”, afirmó el conductor.

Después de estos comentarios, Quevedo y Tarazona empezaron a fastidiarlo. “Si se casa, Metiche le va a regalar algo de más de mil soles a la Tili”, señaló Adriana. Inmediatamente después, Karla replanteó la pregunta: “Si Tilsa Lozano se casa este año, ¿le das el regalo de mil soles so o no?”.

Ante esto, ‘Metiche’ contestó de que sí aceptaría entregarle tal obsequio a Tilsa si se casa: “Ok, de novecientos noventa y nueve soles”. Ambas conductoras empezaron a bromear con él y lo llamaron “tacaño”.

‘Metiche’ critica a Jorge Pozo, expareja de Gisela Valcárcel

En una edición previa de D’ Mañana, ‘Metiche’ se tomó unos minutos para comentar sobre las declaraciones de Jorge Pozo, padre de Ethel Pozo y expareja de Gisela Valcárcel, quien exigió a su hija que le dé apoyo económico.

Después de que Karla Tarazona acusara a Jorge Pozo de abandonar a su familia y que solo contacta a su familia por interés, ‘Metiche’ agregó:

“Él dice que ya tenía dos hijos y que solo podía llevarle un tarro de leche y una pata de pollo, eso lo ha dicho él, aquí nadie lo está inventando. Ahora, a sus 66 años, el señor Pozo viene a pedir una pensión mensual después de que la abandonó”.