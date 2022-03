Melissa Loza respondió a comentarios sobre su edad: “Es solo un número, no te hace más ni menos”

Melissa Loza fue invitada ala reciente edición de En boca de todos y sorprendió al darse un momento para disipar cualquier rumor o duda que se tenía sobre su edad, luego de que Magaly Medina señalara en su programa que la integrante de Esto es guerra tiene 43 años.

Melissa Loza: “Una mujer no puede ser la enemiga de otra mujer”

Durante su última visita al set de En boca de todos, Melissa Loza se tomó unos minutos para aclarar todo lo que se dice sobre su edad, específicamente desde que Magaly Medina presentó la lista de edades que tienen los competidores de “Esto es guerra”.

La modelo inició su mensaje con una reflexión: “Quiero aprovechar para hablar de un tema importante. Una mujer no puede ser la enemiga de otra mujer. Cambiemos eso. Lo digo porque, lamentablemente, hay gente que pierde el tiempo en hacer cosas malas”.

Más adelante, la famosa ‘Diosa’ de EEG reveló que no le molesta decir que está próximo a superar los 40 años y resaltó la belleza de aquellas mujeres que tienen 43 años, su edad según Magaly.

“Quiero corregir algo que debía hacerlo en algún momento. Chicas, no tengo 43 años, tengo 39 años. Pero no se preocupen, faltan cuatro años para llegar a los 43 años. La edad es solo un número, no te hace más ni menos. Cuántas mujeres hermosas… No tendría ningún problema con tener 43 años”, comentó.

Alejandra Baigorria también habló sobre su edad, revelada por Magaly

Así como Melissa Loza se animó a aclarar cuántos años tiene en realidad, Alejandra Baigorria habló con La República y comentó sobre la insistencia de Magaly Medina por hacer públicas las edades que los competidores de “Esto es guerra” tienen.

“Lo que más critican es por la edad y pueden meter a chicos de 20 años y no van a dar la talla como los de 30, 32 o 35, porque ya es parte de nuestra vida, de nuestro entrenamiento. Yo me río. Tengo 33 años bien cumplidos con mis empresas. Me siento orgullosa de lo que he hecho y puedo seguir subiendo cerros, trepando cadenas, y me siento feliz”, dijo la empresaria.