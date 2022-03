Mario Irivarren pagó más de 400 soles para recuperar su auto que fue ‘levantado’ por la grúa

En los últimos meses, cientos de ciudadanos han tenido que presenciar como las grúas de las distintas municipalidades ‘levantan’ sus autos por cometer infracciones de tránsito. Ahora, Mario Irivarren vivió esta incómoda experiencia al relatar en sus redes sociales como se vio obligado a pagar una multa de casi 500 soles para tener que recuperar su auto del depósito.

El exintegrante de Esto es guerra utilizó las historias de su cuenta de Instagram para relatar a sus miles de seguidores lo sucedido. El novio de Vania Bludau reconoció que estacionó su carro en un lugar que era exclusivamente para taxis, pero también denunció que el pavimento no estaba correctamente señalizado.

Mario Irivarren relata como la grúa se llevó su auto

“Bueno amigos, ya recuperé mi carro después de pagar. Me ha salido 456 soles la gracia por cuadrarme en un lugar que realmente no está bien señalizado, a duras penas se logra leer que dice ‘taxi’, solo se ven unas manchas blancas”, inició.

“Pero, bueno, ya está, lección aprendida para la próxima, habrá que estar más alerta”, añadió con una amplia sonrisa en su rostro a pesar de la incomodidad.

Mario Irivarren defendió el nuevo formato de Esto es Habacilar

Antes de la cancelación de Esto es Habacilar debido a su bajo rating, algunas figuras del medio defendieron el nuevo formato del programa a pesar de las críticas. Este fue el caso de Mario Irivarren quien señaló que si se divertía viendo el espacio y señaló que la gente es libre de elegir lo que le guste.

“Lo poco que he visto a mí sí me ha divertido. Finalmente, a quien no le guste, tiene un control remoto”, indicó durante el estreno de la película ¿Nos Casamos? Sí, mi amor, protagonizada por Julián Succhi y Yiddá Eslava.