María Pía sobre reunión de Karina y Timoteo: “Probablemente sean mejores amigos, bacán”

María Pía Copello se pronunció nuevamente sobre la polémica que surgió luego de que se recordara que reemplazó a Karina Rivera en la conducción de programa junto a Timoteo (Ricardo Bonilla). En una entrevista con “América Espectáculos”, la conductora de “Esto es guerra” reiteró que no tiene problemas con ninguno de los animadores infantiles, por lo que no le molesta el reencuentro entre ambos.

María Pía Copello no se arrepiente de haber reemplazado a Karina Rivera

Con total tranquilidad, María Pía Copello dijo que no se arrepiente de haber reemplazado a Karina Rivera, ya que, según dijo, ella no estaba enterada sobre los problemas entre Rivera y la producción.

“Yo dije que me arrepentí de esa decisión porque durante muchos meses los niños y el público en general me decían Karina, entonces es algo que no repetiría con la experiencia que hoy tengo, pero no que no entraría a reemplazar a alguien porque finalmente yo no sabía los temas internos que habían y también era una oportunidad para mí...”, acotó.

“(sobre reunión con Karina) No hubo oportunidad, no es que ni ella ni yo hayamos dicho no nos queremos juntar. Una rivalidad innecesaria, nada que ver”, añadió.

María Pía afirma que no le molesta reunión de Karina y Timoteo

María Pía Copello aseguró que no le molesta la reunión entre Karina Rivera y Timoteo (Ricardo Bonilla) y aprovechó para desearles lo mejor a ambos en su gira de presentaciones.

“Si se juntan, si se reúnen, bacán. Yo me alegro por las cosas bonitas que me pasan a mí y por las que les pasan a los demás. Probablemente ellos sean mejores amigos y bacán”, expresó. “Tengo una relación cordial con él y con todo el mundo. Hace muchos años que para mí acabó la etapa de María Pía y Timoteo. He hecho muchas cosas más”, agregó la presentadora de EEG.