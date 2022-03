Kiara Trigoso desmiente a Luciana Fuster: “La entrevista con Mafer y Majo Parodi fue este año”

Kiara Trigoso se pronunció luego de que Luciana Fuster afirmara que la entrevista de Majo y Mafer Parodi se grabó en 2021. Esto, para minimizar sus declaraciones en “A la joda”, programa de YouTube, donde dejan evidencia que no aprueban aún su relación con Patricio Parodi.

“Amor y fuego” lanzó un avance este miércoles 9 donde muestran lo mencionado por la integrante de “Esto es guerra”. “Se me acerca la hermana, me dijo que esa entrevista lo habían grabado incluso antes que empiece el 2022 , no sé con qué intención lo han subido ahorita, pero no pasa nada”, se le escucha.

En el mismo clip, Kiara Trigoso responde lo siguiente: “ Yo la grabé el 2 de febrero (La entrevista con las hermanas Parodi). Sí (de este año) ”. En la edición central del programa, se contarán más detalles de la conversación que el programa tuvo con la youtuber.

Cuenta por qué borró video

Por otro lado, explicó por qué eliminó su último video. “Ellas me dijeron que les estaban llegando muchos comentarios de haters”, dijo la influencer.

Lamentó que haya perdido todo vínculo con las hermanas de Patricio Parodi a raíz de esta polémica. “ Esta amistad viene desde que tengo 3 años y por una tontería como un video jamás se acabaría ”, agregó en la llamada telefónica.

PUEDES VER: Luciana Fuster revela cómo se lleva con la mamá de Patricio Parodi

¿Qué dijeron Mafer y Majo sobre Luciana Fuster?

Mafer y Majo Parodi fueron las protagonistas del reciente video de “A la joda”, programa de YouTube que conduce Kiara Trigoso. Ellas participaron de íntimas secuencias donde revelaron sus pensamientos más personales.

La youtuber les hizo una comprometedora pregunta y las jóvenes no dudaron en responderle. “¿Qué prefieren, hermano soltero o hermano con novia?“, fue la cuestión.

“Depende, pero ahorita soltero”, dijeron sin pensarlo dos veces. La respuesta generó la exaltación de la conductora, quien mencionó que podría generar reacciones en otros medios.