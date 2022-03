Viuda de ‘Liendrita’ pide justicia por el asesinato del cómico ambulante: “Archivaron el caso”

Guillermo Chunga, más conocido como ‘Liendrita’, perdió la vida tras ser acribillado por un sicario la madrugada del 7 de marzo de 2021, en Ate Vitarte. Ante esta irreparable pérdida, Jaqueline Matos no ha descansado hasta encontrar al culpable, pero la justicia le ha dado la espalda.

La viuda del desaparecido cómico ambulante habló para las cámaras de “Magaly Tv, la firme” y contó el drama que vive, ya que tiene un hijo al que tiene que sacar adelante sola y no cuenta con los medios económicos para darle calidad de vida y menos para seguir buscando al sujeto que asesinó a su esposo.

Ella actualmente trabaja en las calles como cómica ambulante, pero sus ingresos no son suficientes para solventar los gastos del día a día.

“Se ha vuelto cómica ambulante, pero ni aun así puede matricular a su hijo en el colegio y tampoco encuentra justicia. Hasta ahora no hay condenado por el asesinato de su joven esposo. 23 años tenía Guillermo Chunga, alías ‘Liendrita’”, dijo Magaly Medina antes de emitir la nota.

Magaly Medina lamenta la situación de la viuda de 'Liendrita'. Foto: captura/ATV

Jaqueline Matos contó lo complicado que es para ella saber que la persona que tanto amó ya nunca volverá.

“Es muy difícil para mí porque el domingo cumplió un año y lo que más quiero es encontrar a la persona que le arrebató la vida” , dijo.

Asimismo, la viuda de ‘Liendrita’ reveló que no recibe justicia porque un juez ordenó que archive el caso, ya que la Policía no encontró a la persona que disparó siete veces y acabó con la vida de su esposo.

“En diciembre atraparon al supuesto asesino, pero me dijeron que no era él y tuve que empezar de nuevo, pero me enteré de que el caso ya estaba archivado desde el mes de octubre. Se me hace muy difícil, hay sentimientos encontrados porque en un cerrar de ojos pasó todo esto. Ahora yo tengo que hacer de papá y mamá”, mencionó.

Pide ayuda para encontrar al asesino de ‘Liendrita’

Finalmente, Jaqueline Matos pidió ayuda para encontrar justicia, ya que actualmente no puede pagar un abogado para abrir el caso y encontrar al asesino de ‘Liendrita’.

“Es un año que mi hijo no ve a su papá, nos hace mucha falta y de verdad yo no sé qué hacer, no sé a quién recurrir, no tengo los medios. He ido a la Fiscalía y me han peloteado. Ayúdenme de todo corazón, ya no tengo abogado” , contó.

Jaqueline Matos pide justicia para el asesinato de su esposo. Foto: captura/ATV

Hijo de ‘Liendrita’ estuvo delicado de salud

En octubre de 2021, Jaqueline Matos explicó que se puso a trabajar como cómica ambulante en su intento de costear la operación de su hijo, quien tenía un tumor.

“Mi hijito tiene un tumor que se llama linfangioma”, dijo la joven madre, quien en ese entonces contó que cayó en depresión por todo lo sucedido.