Nicola Porcella reveló el motivo por el que no fue incluido en “Esto es guerra”

Nicola Porcella, quien acaba de grabar su primera escena para una producción de Televisa, se presentó en “Amor y fuego”, a través de una videollamada, para explicar qué es lo que habría pasado realmente con respecto a su ausencia en la temporada especial de “Esto es guerra 10 años”.

Nicola Porcella no quiso unirse a la nueva temporada de EEG

Durante la última edición de “Amor y fuego”, Nicolla Porcella habló con Rodrigo González y Gigi Mitre sobre su nueva rutina en México. No obstante, la conductora lo sorprendió al preguntarle directamente por qué no se ha presentado en “Esto es guerra” últimamente. Si bien el modelo reaccionó al inicio, compartió los motivos por los que no se ha presentado en el reality de competencia.

Nicola Porcella se encuentra grabando una producción de Televisa en México . Foto: composición/Instagram

“Tuve una conversación antes de venir a México. El plan, cuando me hablaron a mí, era por unos cuantos días, no me convenía a mí. No era para el principio de temporada, era para que entre unas semanas después”, señaló.

¿Nicola Porcella no tendría una buena relación con la producción de EEG?

Tanto ‘Peluchín’ como Gigi Mitre le preguntaron si es que tendría algún problema con la producción de “Esto es guerra”. Los conductores de “Amor y fuego” le recordaron un mensaje que había compartido en sus redes sociales y que parecía estar dirigido a las cabezas del programa. “Mientras que a los que les diste todo te dan la espalda, otros más grandes confían en ti”, se lee en la imagen compartida.

El antiguo ‘guerrero’ explicó que no se ha mantenido en contacto con los productores y que habrían algunos temas pendientes por conversar: “No he dicho que todo esté bien, porque no he tenido más conversación con ellos. En algún momento, sí me hubiera gustado sentarme a conversar, de repente que me digan ‘queremos solucionar este tema’”.