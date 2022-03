Dalia Durán responde a familia de John Kelvin por culparla de meterlo preso: “Fueron sus actos”

Dalia Durán reapareció en “Magaly TV, la firme” para hablar de su situación tras ser desalojada de su departamento pagado por las hijas de Andrés Hurtado. La cubana, desde su nuevo hogar en Trapiche conseguido por el hermano de John Kelvin, se pronunció sobre cómo es la relación actual con la familia del cantante, preso por violencia sexual.

Ella les agradeció por el apoyo, pero también les pidió que la entiendan. Asegura que se ha sentido juzgada y hasta reveló que la señalaron como culpable de que el exintegrante del Grupo 5 esté en la cárcel.

Magaly Medina preocupada por la situación de Dalia Durán y sus hijos. Foto: captura/ATV

Declaraciones de Dalia Durán

“La familia de John ha buscado el lugar, su mamá, sus hermanos. Mi relación con ellos es distante. Sí, hablo con la señora por los bebés, hablo con el hermano por este caso”, comenzó diciendo la extranjera.

“Sé que ellos lo ven desde ese punto de vista: que yo soy la culpable de que John esté donde está. Lo que no entienden es que yo no soy un juez, fueron sus actos los que le llevaron a donde está, no yo ... Por mis hijos, no hay de otra”, agregó respecto a cómo es vista por parte de la familia de John Kelvin.

¿Por qué desalojaron a Dalia Durán?

Magaly Medina se contactó con Dalia Durán sobre su difícil situación que vive. Contó que tras vencer el contrato de seis meses que fue cubierto por Josetty y Génesis Hurtado, ella no logró asegurar otro ingreso para poder continuar con los pagos.

Transcurridos dos meses sin pagar el departamentos de Magdalena, fue desalojada junto a sus dos hijos. En ese sentido, ella recurrió a la familia del cantante para encontrar una vivienda.

“ Fui a hablar con la mamá del papá de mis hijos (…) Me está buscando un departamento de dos cuartitos”, contó en aquel momento.