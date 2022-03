Dalia Durán muestra su nuevo hogar en Comas tras ser desalojada de departamento

Hace unos días, Dalia Durán contó que fue desalojada del departamento en Miraflores donde vivía junto a sus 4 hijos debido a que ya no contaba con el dinero para pagar el alquiler. Al verse en esta complicada situación, la expareja de John Kelvin tuvo que recurrir a la familia del cantante y finalmente mudarse a un inmueble ubicado en Trapiche, Comas.

En un informe para “Magaly TV, la firme”, la exconductora de “Porque hoy es sábado con Andrés” mostró su nuevo hogar, en el que aún tiene algunas de sus pertenencias guardadas en cajas.

Además, Dalia Durán no pudo evitar quebrarse al ver lo mucho que le está costando empezar de nuevo junto a sus 4 hijos.

“Nunca pensé que iba a pasar por algo así, de esta magnitud, nunca imaginé tener que pasar por todo esto sola. Lo más duro es no tener a mi familia, no estar con mi madre cuando más he necesitado un abrazo, un consejo y el dolor también de ellos de que no están conmigo cuando todo esto pasó”, expresó. “Me deprimí fuerte, me vi sola, no es fácil”, añadió entre lágrimas la aún esposa de John Kelvin.

Dalia Durán busca trabajo tras ser desalojada

En la entrevista que dio para el programa de Magaly Medina, Dalia Durán aseguró que está dispuesta a aceptar cualquier trabajo para sacar adelante a sus hijos.

“Mucha gente me dice que trabaje, y quién ha dicho que yo no quiero trabajar. Yo trabajo. He estado manteniendo a mis hijos sola todo este tiempo. No me voy a avergonzar si me pongo a vender emoliente con mis cuatro hijos porque no soy la única. Y si veo que ya no hay otra solución, lo haré porque es un trabajo digno”, señaló.

"Yo soy una mujer a la que le gusta trabajar”, dijo Dalia Durán. Foto: captura ATV

Pidió apoyo a la familia de John Kelvin

Dalia Durán contó que la familia de John Kelvin le ayudó a conseguir un nuevo hogar en Comas y a realizar la mudanza respectiva.

“Lo único que me quedó, (ya) que nunca le pedí nada, nunca les he pedido nada, fue hablar con la mamá del papá de mis hijos, que está acá en Perú”, relató.