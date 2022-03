Dalia Durán implora por trabajo tras desalojo: “Siempre he estado dispuesta a trabajar”

Dalia Durán reapareció ante cámaras luego de recibir ayuda económica de diversas figuras del espectáculo para poder mantener a su familia. Lamentablemente, no pudo costear el alquiler de su departamento en Magdalena y tuvo que mudarse a un nuevo hogar en Comas.

Dalia Durán pide trabajo

En un reportaje sobre su mudanza a Trapiche, Dalia Durán explicó por qué se vio obligada a dejar de laborar hace algunas semanas por un tema de salud.

“He estado trabajando hasta el mes de febrero y de ahí me desvanecí, se me bajaron las defensas y hasta hace una semana estuve con fiebre y con los niños sola. Eso me dificultó para salir a trabajar”, explicó ante cámaras.

Asimismo, expresó su deseo de conseguir un trabajo, por lo que imploró a las personas que puedan ofrecerle cualquier puesto.

“Yo siempre he estado dispuesta a trabajar en lo que sea Magaly, en lo que sea que me genere un ingreso para mi hogar, no tengo ningún problema en trabajar . Yo soy una mujer a la que le gusta trabajar”, dijo.

Magaly Medina hizo un llamado

Magaly Medina expresó su indignación en vivo y realizó un llamado a las autoridades ante la situación que se encuentra viviendo Dalia Durán. Además, pidió a la audiencia y a sus seguidores ayudarla a encontrar un trabajo.

“No hacemos un seguimiento cuando la mujer rompe ese vínculo con la pareja agresora y luego cómo hace. Ella ha tenido que pedir ayuda a la familia de su agresor. Tal vez algunas personas de buen corazón o una ONG le ayuden a conseguir trabajo porque son cuatro niños que ella tiene que mantener y mandar al colegio”, expresó la conductora durante la emisión de su programa de espectáculos.