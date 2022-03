Christian Domínguez asegura que se debe al público tras obtener fama con “Joven sensación”

Siguen las críticas. Christian Domínguez comentó el video donde aparece Bryan Arámbulo rodeado de personal de seguridad para que ningún seguidor se le acerque tras ofrecer un show en Carquin. El acto ha sido muy comentado por los conductores de “América hoy”, por ejemplo, Ethel Pozo, quien reveló que al huachano se le ha subido la fama a la cabeza. A raíz de la escena, el líder de “Gran orquesta” recordó que no tuvo el mismo comportamiento cuando se hizo conocido en el mundo de la cumbia.

“Ser artista no solo es cantar bonito, actuar o lo que quieras ser, debes tener formación y para eso hay que hacer sacrificios. No importa que estés enfermo, ocupado, de mal humor, siempre sonreír porque nos debemos a un público. No hay formación porque te hablan que el público es lo más importante, el no tomar, el no quedarte tomando en la discoteca donde cantas, deberle un respeto al público, son sacrificios”, señaló el cantante.

Asimismo, la pareja de Pamela Franco detalló que dejó la orquesta juvenil para empezar otro trabajo. “Cuando pasó el éxito de la “Joven sensación”, porque todo lo que sube tiene que bajar, yo dejé la música y me fui a trabajar en un banco; cumplí un sueño diferente por cuatro años. Luego volví en una novela de las manos de la productora Michelle Alexander”.

Cantante no quiere que su hijo sea artista

Durante el programa de “América hoy” del lunes 7 de marzo, el cumbiambero hizo mención a las imágenes de su descendiente bailando en el escenario junto con su orquesta. Ante ello, reveló que no le gustaría que el menor siga sus pasos en el mundo de la música; sin embargo, respetará la decisión que tome el pequeño. “Yo no quiero ni que cante ni que baile. No quiero que haga nada de la parte artística, pero si ellos quieren hacerlo, tienen todo mi apoyo, pero hay que verlo poco a poco”, expresó.

Christian Domínguez es opacado por Manolo Rojas al cantar “El triste”

Una vez más, el actor demostró que no puede interpretar “El triste” de José José, tema por el cual recibió muchas críticas al desafinar el programa de Gisela Valcárcel. Está vez, Christian Domínguez fue superado por Manolo Rojas al entonar la misma canción y llevarse los elogios de los presentes en el set de América Televisión, pues el cumbiambero inició con dificultad la balada.