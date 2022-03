¿Qué pasó con Shirley Arica y por qué ya no aparece en programa ecuatoriano?

Tras su paso por El poder del amor, en 2021, Shirley Arica ganó mayor popularidad en los medios internacionales, siendo uno de ellos la prensa ecuatoriana. En enero de este año, la modelo peruana sorprendió a sus seguidores al empezar a aparecer en un conocido programa de la cadena televisiva Ecuavisa. Sin embargo, a fines de enero fue vinculada a una organización criminal, por lo que no dudó en pronunciarse para explicar su versión.

Actualmente, la exparticipante del reality realizado en Estambul se encuentra en el Perú. Conoce en esta nota cómo fue el paso de Shirley Arica por medios extranjeros y por qué dejó el programa ecuatoriano que le abrió las puertas a miras de convertirse en una de las conductoras.

Shirley Arica se vio envuelta en varias polémicas a inicios del 2022. Foto: Instagram/Shirley Arica

Shirley Arica es relacionada con una banda criminal

Shirley Arica abarcó las portadas de diarios nuevamente, debido a que se vio implicada en la investigación de la banda criminal, “Los incorregibles”.

¿Cuál es la relación? Arica es dueña de un auto marca Mercedes-Benz que perteneció a Ángel Salinas, el cabecilla de la organización. El auto, luego de unos meses, fue comprado por la modelo.

Sin embargo, Shirley Arica aseguró que no tenía idea de a quién pertenecía el vehículo antes de comprarlo. “Yo compro el carro en una concesionaria, lo compré ahí y ya... No sé de quién fue, yo solo hice los trámites con el concesionario, más no con el dueño del vehículo” , explicó en sus redes sociales.

Según el reportaje de Amor y fuego en el que recogen la versión del coronel de la Policía Nacional Arturo Valverde Inga, la organización criminal habría robado cerca de 2 millones de soles a diferentes instituciones del Estado. De comprobarse la participación de Shirley Arica, podría terminar más de 12 años en prisión por el delito de peculado culposo.

Shirley Arica aclara su situación legal en programa ecuatoriano

Frente a esta problemática, la influencer viajó para presentarse en el programa En contacto de Ecuavisa junto a su abogado para aclarar su supuesta relación con la banda criminal, pues sentía que su imagen se estaba manchando cuando estaba trabajando para impulsar su carrera como artista en ese país.

“Yo no me encuentro en calidad de investigada o testigo, legalmente no tengo nada que ver en el asunto, pero soy un personaje público. Lamentablemente de buena fe compré este auto sin saber quién era el propietario, lo compré a una concesionaria, tengo todos los papeles en regla y los depósitos (...) Yo tenía una camioneta antes, la vendí. Con esa plata, más otra que tenía compré este auto”, dijo Arica.

Shirley Arica fue parte del reality “La nueva estrella de En contacto”

La modelo peruana empezó a escalar su carrera artística en medios ecuatorianos, al haber sido elegida como una de las siete candidatas del reality “La nueva estrella de En Contacto” emitido por Ecuavisa, en el que buscaban a una nueva conductora para el programa “En contacto”, tras la renuncia de Alejandra Jaramillo.

Shirley Arica tuvo la oportunidad de desenvolverse como conductora televisiva, aprendiendo a manejarse frente a cámaras, interactuando en vivo con otros conductores con experiencia, conduciendo segmentos como en un reportaje donde presentaba un caso social, en el que incluso entrevista a la protagonista de la historia: la señora Nury, una abuela que se encarga de sus nietos y vive en la precariedad.

Logró ganarse el cariño del equipo de En contacto, y era una de las favoritas, aun así, el 18 de febrero sorprendió al revelar -en vivo- que debía despedirse para regresar a Perú porque tenía otros proyectos y pendientes.

“Quiero agradecer a toda la producción, por todo el cariño que me han brindado, han sido muy amables conmigo. También agradecerle al canal la oportunidad. Definitivamente, Ecuavisa es una gran ventana , así que estoy muy agradecida con ellos”, expresó.

Ahora Shirley Arica se encuentra en el Perú

La ‘Chica realidad’ Shirley Arica se encuentra en la capital y ya ha acaparado los medios locales con un nuevo ampay. El día de ayer, las cámaras de Amor y fuego mostraron imágenes de la influencer en actitudes cariñosas con un hombre en una discoteca.

La respuesta de Shirley Arica. Foto: captura Instagram

Después de difundirse el video, Shirley se pronunció en sus redes sociales y respondió a su manera, dejando en claro que la persona con la que fue grabada es solo un amigo. “Ja, ja, ja. Cuando tenga novio les aviso. No bailaré de nuevo contigo, ¿ok? ¿Ahora eres mi flaco?”, escribió en una de sus historias.