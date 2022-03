Sebastián Lizarzaburu advierte a Andrea San Martín con irse de la casa si no cumple promesa

La convivencia entre Sebastián Lizarzaburu y Andrea San Martín se mantiene de la mejor manera y esto es corroborado a lo largo de los días con las historias que suben en redes sociales. Una de ella fue peculiar porque hicieron mención a la posibilidad de tener una nueva mascota, pero el modelo no está interesado en hacerlo.

“Sebastián dice que si traigo un gato más, se va de la casa” , fue lo que compartió Andrea en su cuenta oficial de Instagram haciendo alusión a su vida diaria con el ex integrante de Esto es Guerra y Bienvenida la tarde.

Esta decisión podría ser parte de una “venganza” por parte de San Martín debido a que suele adoptar nuevas mascotas cuando tiene algún conflicto con el fisicoculturista y esto es algo que genera incomodidad en Sebastián.

Madre de Andrea San Martín triste porque no la dejan ver a sus nietas

Dora Pilares, madre de Andrea San Martín difundió conversación con Alicia Díaz, madre de Juan Víctor Sánchez, en la que afirma que no la dejan ver a sus nietas por órdenes de Andrea San Martín.

De esta forma, se presume que la exconductora ha usado este método en reiteradas oportunidades y no solo con Juan Víctor, sino también anteriormente con Sebastían Lizarzaburu, y ahora con su propia familia.

Madre de Andrea San Martín preocupada porque no le dejan ver a sus nietas. Foto: captura Alicia Díaz/Instagram

Andrea San Martín respondió ante acusaciones de violencia

La madre de Juan Víctor mostró pruebas de Andrea San Martín en las que se le pude escuchar cuando confirma que fuma marihuana y su madre afirma que no puede ver a sus nietas. La respuesta de la modelo no tardó y fue a través de un tiktok.