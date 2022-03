Rosángela Espinoza responde a los comentarios de Patricio: “A palabras necias, oídos sordos”

Rosángela Espinoza se pronunció respecto a los comentarios que hizo Patricio Parodi criticándola, días después de que tuvieran un enfrentamiento en “EEG”, al insinuar que la iban a “arrastrar y humillar” en competencia. La ‘Chica Selfie’ no se mostró de acuerdo con la respuesta del chico reality y no dudó en defenderse.

En unas declaraciones para “América espectáculos”, la tiktoker comentó que ‘Pato’ se había distanciado de ella y que, desde hace un tiempo, no la trata igual. Asimismo, aclaró que no presta atención a los comentarios negativos que pueda declarar, pero que sí le incomodaron los calificativos que dio de ella en vivo.

“¿Qué te puedo decir? A palabras necias, oídos sordos. Antes no me trataba así, no sé que ha pasado, pero ahora estoy enfocada en la competencia y, creo yo, que se sobrepasó al decir que me iban a arrastrar, que iba a dar pena, que me iban a humillar”, expresó.

Patricio Parodi arremete contra Rosángela

Patricio Parodi fue consultado sobre su compañera Rosángela y aseguró que no le gusta la actitud de la tiktoker, porque, según indica, no piensa antes de decir las cosas y puede dañar a las personas. “No te voy a hablar de esa chica (...). Siento que no sabe cómo llegar al público”. Además, agregó: “No piensa antes de hablar, habla cualquier (cosa)”, explicó.

Por otro lado, aclaró que, después de este incidente, decidió cortar todo tipo de vínculo con ella, y que prefiere mantenerse alejado. “Mejor hay que mantener distancia con ella. Uno nunca sabe qué puede salir a decir en televisión, y luego sale a pedir perdón, como ya lo hemos visto antes”, acotó.

La acalorada discusión de Rosángela y Patricio en EEG

Todo comenzó cuando el popular ‘Pato’ dijo en el reality que escogería a Michelle Soifer para su equipo, pues ya se ha enfrentado anteriormente a Rosángela y le ha ganado en repetidas ocasiones. Estos comentarios no agradaron para nada a ‘Rous’, quien no dudó en responderle. “La verdad es que ya es mucho. Patricio, relájate (...), comentó. Finalmente, el Tribunal tuvo que apagarles el micrófono a ambos para que la discusión no se alargue y puedan continuar con la competencia.