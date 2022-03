Pancho Rodríguez rehace su vida en Chile y presenta a quien sería su nuevo amor

Pancho Rodríguez dejó sus problemas migratorios de lado y ahora se enfoca en volver a forjar su vida en Chile. A pesar de que aún intenta revertir la medida adoptada por las autoridades nacionales de no permitir su ingreso al Perú, el competidor volteó la página en el plano amoroso y se lució en redes sociales junto a quien sería su nueva pareja.

En los últimos días, el ex chico reality ha compartido diversas imágenes en Instagram que pondrían en evidencia su nueva situación sentimental.

¿Presentó a su nuevo amor?

El chileno mostró fotografías junto a una misteriosa señorita de nombre Cris, junto a quien se le ve protagonizando cariñosos momentos.

Hasta el momento, Pancho Rodríguez no se ha pronunciado oficialmente ni ha presentado a su acompañante. Sin embargo, muchos de sus fanáticos ya lo felicitan por esta nueva etapa de su vida.

¿Pancho Rodríguez volverá al Perú?

Pancho Rodríguez reapareció ante cámaras luego de ser impedido de entrar al Perú por problemas con Migraciones. El ex chico reality se comunicó con el programa de Magaly Medina y comentó cómo ha venido afrontando la medida tomada por las autoridades.

Según dijo, ha tomado acciones legales para revertir el impedimento de ingreso; sin embargo, comentó que su pedido no está siendo atendido con celeridad.

“Estamos esperando a que Migraciones resuelva la apelación. Migraciones toma una interpretación arbitraria y no le está permitiendo (a Pancho) que pueda ejercer su debido derecho, tampoco le ha permitido efectuar sus descargos de forma pertinente”, expresó su abogado.

Además, reveló a la conductora que no sintió apoyo de parte de la producción de “Esto es guerra”, programa al que perteneció poco antes de su llegada a Chile. Hasta el momento no se ha resuelto la situación migratoria del modelo extranjero y no tiene fecha de retorno al país.