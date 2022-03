María Pía se arrepiente de haber reemplazado a Karina Rivera: “No lo haría de vuelta”

A inicios de la década de los 2000 el programa infantil liderado por Karina y Timoteo se convirtió en el más exitoso de su rubro en la televisión nacional. Su show sabatino transmitido por América era visto por miles de niños, hasta que una abrupta decisión del canal de Santa Beatriz decidió que María Pía Copello sea la nueva compañera del querido dragoncito.

La abrupta salida de Rivera fue un misterio durante casi dos décadas, hasta que hace unos días la propia presentadora reveló detalles que no se conocían de este polémico episodio. La otrora compañera de Timoteo señaló que casi al día siguiente de dar a luz a su primer hijo vio que la hoy conductora de Esto es guerra era anunciada como su reemplazo.

María Pía Copello se arrepiente de haber reemplazado a Karina Rivera

Luego de las polémicas declaraciones de Karina Rivera respecto a su repentina salida, María Pía Copello conversó con Amor y Fuego y se mostró bastante arrepentida de aquel hecho que la catapultó a la fama. En el avance mostrado por el programa de Willax, la animadora señaló que, de retroceder el tiempo, no volvería a reemplazar a su colega junto a Timoteo.

“En este momento estaba muy joven, y si hoy por hoy me propusieran hacer lo que hice cuando tenía 20 años, no lo haría de vuelta”, indicó, no sin antes revelar que durante mucho tiempo la confundieron llamándola Karina.

Karina Rivera revela que pidió permiso por riesgo de aborto

En la conversación con el programa de YouTube “Por mi mare”, Karina indicó que su embarazo no cayó bien en la producción de América a pesar de que este era de riesgo, por lo que tuvo que pedir una semana de descanso antes de su parto.

“Quedé embarazada, el más hermoso de una mujer (…) pero parece que no gustó... yo estaba con amenaza de aborto y necesité una semana de descanso, y busqué a quien me pueda ayudar con el programa, me llevaron a la oficina de la productora y estaban las hermanas Copello. Yo dije (que sea) ‘Anna Carina’ por la relación que teníamos”, precisó.