María Pía Copello sobre declaraciones de Karina Rivera: “No manejo esa misma información”

María Pía Copello le contó a ‘‘Amor y fuego’' su versión de los hechos sobre su ingreso al espectáculo infantil y la creación de “María Pía y Timoteo”. Al parecer, la nueva conductora de ‘‘Esto es guerra’' no comparte la versión que Karina Rivera dio con respecto a su salida de “Karina y Timoteo” , ya que afirmó que se cambió el nombre de su programa sin previo aviso.

María Pía Copello explica cómo se dio su ingreso a “Karina y Timoteo”

María Pía Copello habló en exclusiva para “Amor y fuego” sobre la polémica por ‘el dragoncito’. Para empezar, señaló que inició en “Karina y Timoteo” por la insistencia del producción que desarrollaba el programa. “Me llamaron a mí porque Mariana Ramírez del Villar me quería en el programa. Ella fue la que insistió”, comentó.

Más adelante, negó que los hechos se hubieran dado como Karina Rivera los describió en una entrevista para el canal de Youtube “Por mi madre”, específicamente sobre el cambio de nombre que tuvo el show: “No, no manejo esa misma información porque -cuando yo entré, me acuerdo que entré en agosto- me parece que al siguiente año cambia de nombre a ‘María Pía y Timoteo’”.

Recordemos que Karina afirmó en aquella conversación que el nuevo nombre apareció de repente y que ella no estaba enterada de lo que iba a pasar con su programa. María Pía agregó que su paso a la televisión infantil tampoco se dio con un panorama claro. “Nadie sabía cuánto tiempo me iba a quedar en el programa. Yo acepté, nunca se me dijo un tiempo, y en diciembre me renovaron el contrato por dos años más”, dijo.

¿Qué dijo exactamente Karina Rivera sobre el ingreso de María Pía Copello?

En la polémica entrevista que Karina Rivera concedió, la dalina reveló los detalles de cómo se enteró que fue retirada de su programa infantil y cómo este cambió le afectó en su momento.

“Me dijeron ‘una vez que das a luz regresas’ (…) El programa se seguía llamando Karina y Timoteo, estando María Pía allí y creo que eso fue un error... Yo di a luz un viernes y el sábado ya el programa se llamaba María Pía y Timoteo. (…) Ahora yo me río, pero en ese momento lloré mares”, señaló.