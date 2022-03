Guillermo Bonetto revela que sufrió parálisis facial y no podrá presentarse en Perú

Guillermo Bonetto hizo uso de la cuenta oficial de su grupo, Los Cafres, para anunciar que los conciertos que tenía programados en Perú y Colombia van a ser cancelados debido a un mal que lo aqueja desde hace un tiempo.

“A fines de octubre del año pasado, padecí un inconveniente con mi salud, muy probablemente por estrés, lo que me generó la imposibilidad de mover la mitad de mi rostro, mareos y complicaciones varias, unas más serias que otras. A partir de ahí, pasé por infinidad de estados de ánimo, (creo que ustedes lo podrán imaginar). Médicos, muchas terapias y terapeutas, varios que todavía me tratan, pero sobre todo mucho sostén y amor de mi círculo cercano, grupo familiar y mis queridos Cafres, lo que propició un viaje no tan desagradable, de hecho incluso por momentos muy acogedor y enriquecedor, ya que me sentí acompañado y muy respaldado”, dijo en la publicación de Facebook.

Guillermo Bonetto reveló, a través de Facebook, que sufrió parálisis facial en octubre del 2021. Foto: Los Cafres/Facebook

Asimismo. el cantante contó que, hasta el momento, no ha podido recuperarse de la mejor manera, por lo que se siente muy apenado. Sin embargo, buscará priorizar su bienestar para volver al mundo de la música.

“Volviendo al presente, creímos que iba a llegar con mi recuperación, (por eso no suspendimos las fechas de este mes con anterioridad), pero esto tiene ‘sus’ tiempos y estoy aprendiendo a respetarlos y a respetar lo que mi cuerpo, y en definitiva, mi ser, me está diciendo. Si bien hay notables mejoras en mi estado, no en la medida suficiente todavía como para afrontar las exigencias de una gira”, agregó el cantante.

El vocalista lamentó cancelación de concierto

Guillermo Bonetto lamentó no poder continuar con la programación del concierto de Los Cafres en Perú, aunque mencionó que se reprogramarán de acuerdo al productor local que gestionará una nueva fecha.

“A los shows que estaban programados en Colombia y Perú para este mes de marzo desafortunadamente no vamos a poder asistir. Lamentamos infinitamente cualquier inconveniente que esto pueda causar, pero son motivos de fuerza mayor”, mencionó en la publicación de redes sociales.

Los Cafres anunciaron que no podrán presentarse en Lima. Foto: Los Cafres/Facebook

Los Cafres se iban a presentar en Lima luego de alejarse de los escenarios

Tras haberse alejado de los escenarios a causa de la pandemia por la COVID-19, la banda argentina liderada por Guillermo Bonetto anunció un próximo concierto para el 25 y 26 de marzo de 2021. El precio de la entrada oscilaba desde S/ 159 soles.

Sin embargo, con el último anuncio del vocalista, quedará pendiente la posibilidad de reprogramarlo dependiendo de la mejoría del estado de salud del cantante argentino.