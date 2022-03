La Uchulú se defiende tras ser llamada “mal ejemplo para los niños”

La Uchulú, uno de los personajes más populares de la televisión peruana en la actualidad, se pronunció después de que un usuario en redes sociales la tildara de “mal ejemplo para los niños”. Con un contundente mensaje en su cuenta oficial de Facebook, el personaje interpretado por Esaú Reategui Wong dejó claro su postura ante los comentarios de sus detractores.

Primero, la integrante de “El reventonazo de la chola” compartió una foto suya en bikini para promocionar su nuevo tema “No te voy a perdonar”, junto a un pequeño fragmento de la canción que decía “no pierdas tiempo, vete de aquí. Agarra tus cosas, no vengas a fingir. Caminas muy lento, no llores baby. Se fue tu momento, no me hagas reír”.

Al ver esta imagen, el cibernauta cuestionó a La Uchulú y desmereció su participación en la pantalla chica. “ Mal ejemplo para los niños . Eso es Perú. Dan pantalla a personas que no aportan nada al país”, aseveró.

La respuesta de La Uchulú

Sin embargo, la respuesta de La Uchulú no se hizo esperar. Al poco tiempo, el personaje de Esaú Reategui Wong respondió y aclaró que nunca ha pretendido ser un ejemplo para los demás y le sugirió que si busca educación, acuda a otras páginas y no a sus redes sociales.

“Yo nunca me he considerado un ejemplo, para educar están los padres. Si quieres contenido, hay miles de páginas, usted decide y tiene el poder para con sus hijos”, sentenció.

La Uchulú responde a sus detractores. Foto: La Uchulú/ Facebook

La Uchulú regresa a “El reventonazo de la chola”

A pesar de que en un primer momento se dijo que no estaría en el programa de Ernesto Pimentel, La Uchulú regresó a “El reventonazo de la chola” y protagonizó un divertido sketch junto a Daniela Darcourt, con el que provocó las risas de todos los televidentes.

En dicho segmento, la salsera intentaba enseñarle a cantar a la popular tiktoker, pero ella desafinaba en varias ocasiones.