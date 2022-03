Karen Dejo sobre comentario machista: “No ha sido como lo han querido mostrar”

Karen Dejo cuenta su versión de los hechos sobre lo que habría ocurrido realmente en su más reciente animación en una discoteca de Tarapoto. La chica reality, quien afirmó que Anthony Aranda estaría en EEG por Melissa Paredes, habló con El Popular sobre lo que mostró Magaly Medina en su programa y afirmó que la conductora de espectáculos lo habría hecho para “sacar provecho de la noticia”.

¿Qué dijo Karen Dejo sobre la situación?

Karen Dejo habló con El Popular y trató de explicar qué es lo que habría dicho durante su animación en la discoteca, después de que Magaly Medina la criticara ferozmente. “Recién hoy día me he enterado, se ha malinterpretado totalmente las palabras que he dicho, totalmente, estoy tranquila, obviamente Magaly no me conoce, las personas que me conocen saben perfectamente cómo conduzco y cómo opino”, comentó.

Asimismo, intentó justificar sus afirmaciones machistas como parte de los shows que suele realizar: “Siempre hago el enfrentamiento entre hombres y mujeres, entonces cuando yo me voy a las mujeres, digo a los chicos que las mujeres ‘lo que no les sirve, lo botan a la basura’, ahí fue donde digo: ‘chicos, ¿ustedes las complacen?’ y los chicos dicen: ‘son complicadas’ y yo digo: ‘Ah, complicadas…'”.

Magaly Medina criticó a Karen Dejo por su mensaje machista durante su última presentación. Foto: composición/ La República/ ATV

Posterior a ello, aseguró que se sentía arrepentida por la situación, pero no era su propósito compartir esos mensajes machistas. “Si sonó de otra manera, es porque no se vio el anticipo de y, si sonó de una manera distinta, yo no tengo ningún problema de pedir disculpas, porque no ha sido mi intención, no ha sido como lo han querido mostrar en el programa de Magaly”, señaló.

PUEDES VER Karen Dejo es captada bailando en el escenario de una discoteca en Tarapoto

Magaly Medina llamó “machista” y “arcaica” a Karen Dejo

Previamente, Magaly Medina había presentado una serie de videos en los que se escuchaba a Karen Dejo replicar mensajes machistas y estereotipos hacia las mujeres durante su visita como animadora a una discoteca de Tarapoto. La conductora se mostró indignada:

“Karen Dejo y la serie de ‘pachotadas’ que comienza a decir. Eso de ‘Las que no se dejan levantar, que se vayan a la cocina’. Cómo puede decir algo así una mujer. Repite lo que un bruto de por ahí dice, ¿qué se vayan a la cocina si no se dejan levantar? ¿Qué mensaje es ese? Qué cosa más machista y arcaica, viniendo de una mujer. (...) ¿Dónde pensaba que estaba, en un corral o con sus amigas de ‘’Esto es guerra’'?”, afirmó.