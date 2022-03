Guty Carrera exhibe sus coqueteos con la política y promete prepararse: “Me gusta la alcaldía”

Guty Carrera anuncia planes en la política. Tras su repentina salida de Esto es guerra para enrumbarse a tierras aztecas a fin de integrar un prometedor proyecto, el chico reality se sentó a conversar con Milagros Leiva para el canal que mantiene la periodista en YouTube.

Durante su paso por el programa diferido, el modelo se sinceró sobre su pasado amoroso y los problemas que lo llevaron a sumirse en dos episodios de depresión que casi terminan con su vida.

Guty Carrera devela planes en la política

A la mitad de la entrevista, la comunicadora Milagros Leiva le consultó sobre sus aspiraciones políticas luego de que en octubre del 2021 una foto del joven modelo en la Municipalidad de La Victoria causara intriga en redes sociales.

Al respecto, Guty reconoció que le gustaría ser alcalde y que incluso ha tenido coqueteos con algunos partidos.

“Tengo mucho acercamiento con alguno de los alcaldes. Hoy por hoy, estoy muy ligado a la Municipalidad de la Victoria”, confesó.

Asimismo, ante la posibilidad de escoger entre alcalde, presidente o congresista, ‘El Potro’ reveló querer ocupar el cargo de burgomaestre. “Te lo digo así abiertamente, me gusta la alcaldía, pero sé que es una responsabilidad muy grande y sé que hay prepararse ”, manifestó la expareja de Melissa Loza.

“Entonces como regidor”, precisó Milagros Leiva, a lo que Carrera comentó estar de acuerdo, y tener planes de postularse al puesto.

No obstante, el modelo dejó en claro que sus planes en el ámbito político no iniciarán este año, sino dentro de cuatro años. “En estas (elecciones municipales) no , yo lo digo claro, tengo que prepararme”, puntualizó ‘El Potro’.

Guty Carrera quiso suicidarse tras denuncia de agresión de Ale Baigorria

Tras haber sido denunciado por maltrato físico y psicológico por su expareja Alejandra Baigorria en el 2016, el modelo confesó haber caído en una severa depresión que lo llevó a tener pensamientos de quitarse la vida.