Gisela agradece solidaridad tras revelaciones de Jorge Pozo: “Nosotras hemos decidido callar”

Gisela Valcárcel se enlazó en vivo con el programa América hoy para dar unas palabras por el Día Internacional de la Mujer y, en medio de dicha entrevista, se refirió a las controversiales declaraciones que dio su expareja Jorge Pozo. La popular ‘Señito’ dio las gracias a todas aquellas personas que, como Magaly Medina, le dieron su respaldo y criticaron duramente al padre biológico de Ethel Pozo.

“(Quiero) Agradecer a todos y todas, la solidaridad que en los últimos días he sentido . Se dice que yo le he contado todo y no es verdad”, expresó.

“Me he guardado muchas cosas para mi intimidad y siempre pensaba que, si un día la gente conocía más sobre tu nacimiento, Ethel, decía, servirá para unirnos, aunque pensé que ese día no tenía que llegar. Finalmente, alguien decide hacer las cosas que hizo”, añadió Gisela Valcárcel.

En los últimos días, Jorge Pozo apareció ante cámaras para pedir que Ethel Pozo le dé una pensión mensual y para contar detalles de su pasada relación con Gisela.

¿Por qué Gisela Valcárcel no respondió a Jorge Pozo?

Gisela Valcárcel explicó que no quiso responderle a Jorge Pozo porque prefiere mantener ciertos temas de su vida privada en reserva.

“Hay muchas cosas que no se cuentan, hay muchas cosas que quedan para la intimidad, aunque la gente piense que está todo expuesto, no lo está. Nosotros hemos decidido siempre ser unas damas y callar”, aseveró.

Jorge Pozo es el padre biológico de Ethel Pozo y, tras 30 años, reapareció para hacerle un pedido a su hija. Foto: composición/difusión Gisela Valcárcel/captura de Willax

¿Por qué Ethel Pozo no le contestó a su padre?

Por su parte, Ethel Pozo contó que no dijo nada sobre los comentarios de su padre por el bienestar de sus dos menores hijas.

“Si Ethel y yo no hablamos es por algo, porque no se puede responder con la misma moneda (…) Quiero responder de la forma que lo haría nuestro Señor, quiero agradecer, todo en la vida pasa por algo y cuando estamos de la mano de Dios, todo va bien”, señaló.