Tatiana Astengo cuestiona mensaje de Pedro Castillo por el Día de la mujer: “No hay paridad”

En el Día de la mujer, muchas figuras se han pronunciado en redes sociales y han conmemorado el 8 de marzo con mensajes de reflexión y lucha. Una de ellas fue Tatiana Astengo, quien no dudó en responder el mensaje del presidente Pedro Castillo en esta fecha.

“Saludo a las mujeres trabajadoras que luchan por el reconocimiento de sus derechos en una sociedad machista. Es hora de pagar la deuda histórica y cerrar la brecha de la desigualdad en dirección a un país más justo para todas las peruanas”, se difundió en la cuenta de Twitter oficial.

PUEDES VER Tatiana Astengo, Sebastián Rubio y Ebelin Ortiz se pronunciaron tras salida de Avelino Guillén

Tatiana responde a Pedro Castillo

Tatiana Astengo cuestionó el doble discurso del mandatario peruano, quien indicó que es momento de equiparar las condiciones entre hombres y mujeres; pero al mismo tiempo no desarrolla medidas para hacerlo e incluso incluyó a personas machistas dentro de su gabinete.

“Esto se publica mientras al lado tienes a personajes denunciados por violencia familiar, no cuentas con asesoras mujeres, no hablas de políticas claras y certeras para la mujer peruana, no hay paridad en tu consejo de ministros ... y eso, que tienes una hija. ¿No lo ves?”, fue la contundente respuesta de la actriz.

Tatiana responde a Pedro Castillo. Foto: captura Twitter

PUEDES VER Tatiana Astengo y su fuerte mensaje a quienes usaron pirotecnia en Año Nuevo

Juliana Oxenford y su mensaje por el Día de la mujer

La periodista Juliana Oxenford formó parte de la larga lista de artistas, actrices y famosas peruanas que se han pronunciado por el Día de la mujer. La conductora de televisión hizo referencia a las desigualdades y pidió a sus congéneres continuar en la lucha por una sociedad que respete a las mujeres.

“Hoy es un día para recordar a las que lucharon por abrirnos el camino en esta larga lucha por la igualdad. A ustedes, mujeres, sigamos alzando nuestras voces ante tanta violencia e injusticia. Haciéndole frente a esa lacra llamada machismo. Nunca nos quedemos calladas, nunca”, escribió en la red social.